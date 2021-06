Án mạng trong đêm tại Quảng Trị: Nổ súng dằn mặt rồi sát hại bạn hữu

Thứ Hai, ngày 14/06/2021 10:00 AM (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 1 người trọng thương, tử vong xảy ra trên đường Lê Hồng Phong (TX Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) vào đêm 10-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương truy tìm được tang vật là vũ khí gây án bị ném dưới dòng sông.

Nghi phạm Lê Thành Trung ra đầu thú.

Đã 3 ngày trôi qua, người dân TX Quảng Trị vẫn chưa hết bàng hoàng khi địa bàn lại xảy ra vụ nổ súng khiếp đảm như thế. Đặc biệt, nạn nhân Ng.Đ.H (36 tuổi, trú TX Quảng Trị) lẫn nghi phạm Lê Thành Trung (30 tuổi, trú TX Quảng Trị) đều là quen thân, anh em bạn bè lâu nay. Theo nhiều người dân tại hiện trường cũng như lời khai ban đầu của nghi phạm sau khi được vận động ra đầu thú vào sáng 11-6, diễn biến sự việc xảy ra rất nhanh.

Cụ thể, khoảng hơn 21 giờ ngày 10-6, anh H. đang ngồi tại quán cà-phê nhà mình trên đường Hai Bà Trưng (TX Quảng Trị) cùng với một số người bạn. Lúc đó, đối tượng Trung điều khiển xe ô-tô hiệu Tucson không gắn biển kiểm soát đến quán, trên tay cầm khẩu súng hoa cải. Đối tượng đứng bên ngoài nổ 2 phát súng chỉ thiên, tỏ rõ sự giận dữ. Súng nổ không nhắm vào ai nhưng khiến người trong quán lẫn nhà dân lân cận hoảng hốt.

Trước sự việc này, anh H. đi ra ngoài lời qua tiếng lại với Trung và di chuyển sang đường Lê Hồng Phong cạnh đó để nói chuyện với thanh niên này. Nhiều ánh mắt dõi theo chứng kiến cả hai xảy ra cự cãi. Lúc này, Trung vẫn cầm súng trên tay còn anh H. vẫn khá bình tĩnh. Chắc có lẽ nghĩ mâu thuẫn có thể giải quyết, anh H. quay lưng đi, hướng về nhà. Anh H. chỉ mới đi được vài bước chân thì Trung đưa súng lên bắn. Viên đạn xuyên thấu hông, anh H. ngã xuống. Lúc đó, Trung lên xe ô-tô rời hiện trường, rồi tìm cách giấu khẩu súng.

Lực lượng chức năng lặn sông tìm thấy cây súng hoa cải, hung khí vụ án.

Anh H. được mọi người đưa đến cấp cứu tại BVĐK Triệu Hải (gần đó) nhưng vết thương quá nặng, nạn nhân tiếp tục được đưa lên tuyến trên là BVĐK tỉnh Quảng Trị. Nạn nhân mất nhiều máu, mạch, huyết áp không đo được. Bệnh viện thực hiện cấp cứu, hồi sức tích cực và truyền máu. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi, tử vong vào khoảng hơn 23 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TX Quảng Trị và Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc truy nóng hung thủ. Quá trình truy xét, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm là đối tượng Trung nên vừa truy xét, vừa triển khai vận động đối tượng ra đầu thú. Đến sáng 11-6, Trung đã ra trình diện cơ quan công an và cho lời khai ban đầu.

Mâu thuẫn cá nhân giữa Trung và nạn nhân là gì dẫn đến mức đoạt mạng, hiện vẫn được Phòng CSHS điều tra, làm rõ. Súng tự chế hoa cải là của Trung hay từ đâu, tình tiết này cũng đang được công an điều tra.

