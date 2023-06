2 nhóm thanh niên mang súng, dao, kiếm hỗn chiến vì nữ nhân viên quán bar

Chiều 4-5, tìn từ Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Kiến An (Hải Phòng) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan đang tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên mang theo súng, dao, kiếm giải quyết mâu thuẫn tại quán bar Time Club trên địa bàn quận Kiến An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 1-5, tại quán bar Time Club (địa chỉ ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An) do Vũ Văn Thắng (SN 1986) làm chủ đã xảy ra hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên.

Trong quá trình hỗn chiến, Bùi Hùng Cường (SN 1986, trú tại tổ 5, phường Trần Thành Ngọ, Kiến An) đã bị thương ở đầu nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ hỗn chiến xảy ra tại bar Time Club, Công an quận Kiến An khẩn trương triển khai lực lượng, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra, Công an quận Kiến An đã thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn và đưa 2 nhóm thanh niên với 17 đối tượng về trụ sở Công an quận làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra hỗn chiến là trước đó, ngày 30-4, Đỗ Thành Thuận (SN 1987, trú tại 6/8/33 Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng (SN 1982, trú tại số 22 lô 2 khu PG An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) đã xảy ra mâu thuẫn với Vũ Văn Thắng. Lý do là trước đó, Thuận, Hùng đưa nữ nhân viên quản lý quán bar Time Club là Nguyễn Ngọc Mai (SN 1998, trú tại Tổ 30, cụm 5, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đi chơi. Chiều 1-5, hai bên hẹn nhau đến quán bar Time Club để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra hỗn chiến.

