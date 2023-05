Hai nhóm "yêng hùng" đi xe máy, cầm hung khí hỗn chiến náo loạn đường phố

Sáng 3-5, Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Móng Cái đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Vy Trọng Quyết (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Hải Xuân, TP Móng Cái) và Nguyễn Long (SN 2005, trú tại khu 5, phường Hải Yên, TP Móng Cái) để điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quyết và Long được xác định là đối tượng cầm đầu 2 nhóm thanh niên với hơn 20 "yêng hùng" chạy xe máy độ cao, dàn hàng 2, hàng 3… lao vào nhau hỗn chiến bằng tuýp sắt gắn dao, đao, dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh… gây náo loạn đường phố Móng Cái vào đêm 30-4, rạng sáng 1-5.

Trước đó, ngày 1-5, Công an TP Móng Cái tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc khoảng 0 giờ 15 phút ngày 1-5, tại khu vực ngã năm giao nhau giữa đường Hùng Vương, Đại lộ Hòa Bình, đường Trần Nhân Tông, đường Trần Quốc Tảng (vòng xuyến Trà Cổ) thuộc TP Móng Cái 2 nhóm thanh niên sử dụng tuýp sắt gắn dao, đao, dao, kiếm, vỏ chai thủy tinh, gạch, đá đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Công an Móng Cái xác minh, triệu tập làm việc với 2 nhóm thanh niên.

Khẩn trương vào cuộc điều tra, Công an Móng Cái xác định, khoảng 21 giờ ngày 30-4, nhóm "Ninh Dương - Hải Xuân" gồm 7 thanh niên do Vy Trọng Quyết, cầm đầu đã điều khiển xe máy, cầm theo tuýp sắt, đao, dao, chai thủy tinh đi quanh các tuyến đường trung tâm TP Móng Cái tìm để đánh nhau với nhóm "Cây xăng cháy" gồm 14 thanh niên do Nguyễn Long cầm đầu.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1-5, hai nhóm thanh niên trên gặp nhau ở vòng xuyến Trà Cổ nên Quyết, Cường, Đức cầm theo tuýp sắt, đao, dao lao vào "quyết phen sống mái" với Long, Phụng, Tùng, Triều, Vinh, Kiên cầm tuýp sắt, kiếm, gạch, đá. Vụ loạn đả đã khiến các phương tiện đang tham gia giao thông trên đường phải dừng lại, người dân đang đi bộ và ngồi trên vỉa hè hoảng sợ.

Nghi phạm Vi Trọng Quyết

Nghi phạm Nguyễn Long

Trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường đi tìm để đánh nhau, các đối tượng điều khiển xe chạy tốc độ khoảng từ 60 đến 80 km/giờ, la hét, bấm còi ầm ĩ, dàn hàng 2, hàng 3, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Được biết, các đối tượng điều khiển phương tiện tham gia giao thông đều chưa có giấy phép lái xe).

