2 người say hối hận sau khi đánh công an ở chốt kiểm dịch

Thứ Tư, ngày 15/04/2020 21:00 PM (GMT+7)

Khi tỉnh rượu, Tình và Tài tỏ ra hối hận, khóc rất nhiều và xin lỗi các cán bộ làm nhiệm vụ.

Ngày 15-4, Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ đối với hai người tấn công cán bộ công an ở chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cả hai không nhận thức được hành vi. Ảnh: CA

Theo đó, tối 11-4, Trần Phước Tài (33 tuổi, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) chạy xe máy chở Nguyễn Phúc Tình (34 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) đi từ hướng xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) về xã Tiên Sơn.

Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tiên Sơn, cán bộ công an tại chốt ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra thân nhiệt. Sau đó, cả Tài và Tình xuống xe nhưng có lời lẽ xúc phạm các cán bộ tại chốt.

Lúc này, một cán bộ công an phát khẩu trang cho Tình nhưng Tình cương quyết không đeo, có lời lẽ xúc phạm và dùng mũ bảo hiểm tấn công lực lượng chức năng. Các cán bộ công an tại chốt đã nhanh chóng khống chế.

Thấy vậy, Tài lao vào giải vây cho Tình rồi đi ra xe lấy máy cưa giật nổ đe doạ lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, máy cưa không nổ và cả hai bị khống chế đưa về trụ sở công an làm việc.

Theo Công an huyện Tiên Phước, thời điểm xảy ra vụ việc, Tài và Tình đi sửa máy cưa ở xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) về và đã nhậu say không nhận thức được hành động của mình.

“Hành động của Tình và Tài tại thời điểm đó là bộc phát. Đến ngày hôm sau, khi đã tỉnh rượu thì cả hai tỏ ra hối hận, khóc rất nhiều và xin lỗi các cán bộ làm nhiệm vụ”, một công an cho biết.

Được biết, Tài và Tình có mối quan hệ cậu – cháu ruột, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Cả hai đều đã có gia đình và con nhỏ, hằng ngày đi làm thuê, điều kiện kinh tế khá khó khăn.

Công an huyện Tiên Phước đã cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can.

