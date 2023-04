11 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, cô gái được giải cứu trở về

Ngày 14/4, tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Công an TP Móng Cái phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp nhận chị N.T.N, SN 1990, quê ở Quảng Nam, bị lừa bán sang Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 12/4, qua đường dây nóng hợp tác quốc tế, Công an TP Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc về việc lực lượng chức năng Trung Quốc đã phối hợp giải cứu thành công nạn nhân N, đề nghị Công an TP Móng Cái hỗ trợ tiếp nhận nạn nhân về Việt Nam theo quy định.

Chị N được Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc bàn giao cho Công an TP Móng Cái.

Được biết, vào năm 2012, chị N (khi đó 22 tuổi) bị một số đối tượng cùng địa phương hứa hẹn sẽ đưa ra Hà Nội và sắp sếp cho một công việc lương cao. Do thiếu hiểu biết và tin tưởng đồng hương, chị N bị các đối tượng dẫn qua biên giới và bán cho một người đàn ông Trung Quốc ép lấy chồng.

Đến năm 2021, do gia đình nhà chồng thường xuyên đánh đập, chị N bỏ trốn. Được một người phụ nữ Trung Quốc cưu mang, giới thiệu cho một công việc tạm thời, chị N tìm cách để liên hệ về gia đình.

Khoảng cuối năm 2022, tự mày mò được cách cài đặt và sử dụng ứng dụng mạng xã hội, chị N tìm và tham gia các hội nhóm mua bán, trao đổi thông tin của người Quảng Nam để đăng bài nhờ tìm thông tin của người nhà.

Bài đăng của chị N được nhiều người quan tâm, chia sẻ rộng rãi, có người còn nhiệt tình tìm về địa chỉ của gia đình chị N. Nhờ đó mà sau hai ngày đăng bài, chị N đã liên lạc được với người nhà, gửi được vị trí của mình ở Trung Quốc cho người thân.

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã điều tra, khởi tố vụ án mua bán người, truy xét bắt giữ được nhóm đối tượng lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, hiện đang tiếp tục tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân bị nhóm đối tượng lừa bán.

Nhận được các thông tin gia đình chị N cung cấp, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại Bộ Công an trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu nạn nhân.

Đầu năm 2023, chị N được Công an tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc giải cứu, chăm sóc. Nhận được đề nghị của phía bạn, Công an TP Móng Cái đã nhanh chóng báo cáo, trao đổi với các đơn vị có liên quan để tiếp nhận nạn nhân.

Ngày 14/4, chị N được Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc bàn giao cho Công an TP Móng Cái. Công an TP Móng Cái đã phối hợp hoàn thiện các thủ tục về nước cho chị N và bàn giao nạn nhân cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Tổ chức trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ đưa nạn nhân về với gia đình.

