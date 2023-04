Tâm sự nghẹn đắng của bé gái 13 tuổi bị bán vào quán karaoke với giá 25 triệu đồng

Ngày 6/4, Công an tỉnh Bắc Kạn phát đi cảnh báo về tình trạng mua bán trẻ em làm nhân viên phục vụ quán karaoke, bị bóc lột sức lao động.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vy Văn Sắc (SN 1999, tạm trú tại tổ 12, phường Đức Xuân, Tthành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn), Phan Văn Ngân, và Lê Văn Quyên (cùng tạm trú tại Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi".

Quá trình điều tra, công an xác định, từ ngày 26/1 đến ngày 7/3, cháu P. (SN 2010, quê tỉnh Lai Châu) đã bị dụ dỗ, lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke tại một số địa phương. Khi đang làm nhân viên phục vụ tại quán do Phan Văn Ngân quản lý tại Khu 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, bản thân P. có nhu cầu muốn chuyển làm việc nơi khác. Lúc này Phan Văn Ngân và Lê Văn Quyên đã liên hệ với Vy Văn Sắc để chuyển giao P. từ quán karaoke do Ngân quản lý ở Bắc Giang về quán Club Karaoke 1999 ở Bắc Kạn do Sắc quản lý với số tiền 25 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp tại quán Club Karaoke 1999, tại thôn Nà Nàng, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn và quán Ba Bể Club, tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, công an đã phát hiện 23 nhân viên nữ phục vụ tại quán, trong đó có 05 nhân viên dưới 18 tuổi và 1 nhân viên dưới 16 tuổi.

Theo chia sẻ của P: "Cháu học đến lớp 7 thì nghỉ, ở nhà không biết làm việc gì nên từ sau tết đã xin đi làm nhân viên cho quán karaoke ở một số địa phương. Ngoài việc phục vụ rót bia, chọn bài cho khách hát thì cháu còn phải bán dâm cho khách yêu cầu, nên cháu muốn chuyển đi chỗ khác làm…”

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục làm rõ ngoài cháu P., còn có cháu A. (SN 2009, quê tỉnh Thái Nguyên) cũng là nạn nhân của vụ mua bán người với thủ đoạn tương tự. Qua tìm việc trên mạng xã hội, A. đã được nhận vào làm nhân viên cho một số quán karaoke ở tỉnh Hải Dương và Thái Nguyên với thỏa thuận 120.000đ/giờ, công việc chính là rót bia, chọn bài và hát cùng với khách. Khi cháu A. muốn tìm quán khác để làm việc, Nguyễn Văn Hải (SN 2002, tạm trú tại tổ 5, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên - là quản lý nhân viên phục vụ phòng hát) đã trao đổi, thống nhất chuyển giao cháu A. làm nhân viên cho quán của Vy Văn Sắc với số tiền 8 triệu đồng. Sau khi làm rõ hành vi, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi"

Theo cơ quan công an, hiện nay, tội phạm mua bán người là trẻ em dưới 16 tuổi hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Chúng thường lợi dụng vào sự lơ là của phụ huynh, đặc biệt là lợi dụng những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhưng ít hiểu biết để dụ dỗ rồi đưa vào quán karaoke, bóc lột sức lao động và thậm chí là yêu cầu các em thực hiện việc bán dâm.

Công an tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo, các gia đình cần hết sức cảnh giác, đồng thời tăng cường công tác giáo dục cho trẻ em về những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này. Cung cấp thông tin cho thành viên trong gia đình về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp phòng, chống.

