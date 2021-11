11 "chân dài" phục vụ khách trong quán karaoke hoạt động “chui”

Thứ Ba, ngày 30/11/2021 14:00 PM (GMT+7)

Mặc dù đã ký cam kết ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng quán karaoke Ngọc Anh vẫn lén lút tổ chức nữ nhân viên phục vụ vào hát cùng khách.

Các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 bị lực lượng công an phát hiện.

Ngày 30/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Tam Đảo đã lập hồ sơ, xử lý quán karaoke Ngọc Anh có địa chỉ thôn Vực Lựu, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo về hành vi tổ chức cho nhân viên, khách hát tại quán.

Theo đó, khoảng 23h đêm 29/11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp Công an huyện Tam Đảo kiểm tra hành chính quán karaoke Ngọc Anh do anh Đ.V.D (SN 1982) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở karaoke trên có 3 phòng hát đang hoạt động, với 11 nữ nhân viên phục vụ và 9 khách hát. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với cơ sở kinh doanh Karaoke Ngọc Anh và các trường hợp cố tình không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Qua test nhanh ma túy và COVID-19 đối với các trường hợp trên, kết quả tất cả đều âm tính.

Theo cơ quan công an, mặc dù đã ký cam kết ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 nhưng quán karaoke Ngọc Anh vẫn hoạt động “chui”, lén lút tổ chức nữ nhân viên phục vụ vào hát cùng khách.

