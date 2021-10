Chủ quán karaoke điều 7 tiếp viên nữ đón 17 “thượng đế” đến hát

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 15:30 PM (GMT+7)

Quán karaoke Thu Thủy (thôn Đồng Tiến, Bắc Hưng, Tiên Lãng) đã vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch của thành phố Hải Phòng.

Vào 23h10 ngày 22-10, đoàn công tác của Đội 3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an TP Hải Phòng, do Trung tá Hoàng Đức Mạnh – Đội trưởng chỉ huy, phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng và Công an xã Bắc Hưng tuần tra, kiểm soát một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

Quán karaoke Thu Thủy, ở thôn Đồng Tiến, Bắc Hưng (Tiên Lãng)

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke Thu Thủy, ở thôn Đồng Tiến, Bắc Hưng (Tiên Lãng), do Đoàn Thị Thuỷ (SN 1991, ở thôn Đồng Tiến, Bắc Hưng) làm chủ, vẫn ngang nhiên mở cửa đón 17 “thượng đế” đến hát, vi phạm quy định trong công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 17 khách đang hát và 7 nữ nhân viên đang có mặt tại quán. Trong đó, tại phòng hát VIP 1 có 5 vị khách (3 nam, 2 nữ), phòng VIP 2 có 10 vị khách ( 7 năm, 5 nữ) và phòng nghỉ nhân viên có 7 nhân viên nữ.

Đại diện quán không xuất trình được giấy tờ, thủ tục hành chính theo quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Quản lý quán cho biết, quán đã được chính quyền địa phương hướng dẫn, thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke trong thời gian phòng, chống dịch. Quán cũng đã ký cam kết chấp hành các chỉ đạo của thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Đoàn công tác đã lập biên bản vi phạm, bàn giao vụ việc trên cho Công an huyện Tiên Lãng tiếp nhận, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

