Khởi tố vụ gần 50 dân chơi, tiếp viên nữ "mở tiệc" ma túy trong quán karaoke

Thứ Tư, ngày 28/07/2021 08:47 AM (GMT+7)

Liên quan vụ gần 50 dân chơi và tiếp viên nữ tổ chức 'tiệc ma túy' trong quán karaoke ở huyện Bình Giang, tối 27/7 Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" để tiếp tục điều tra.

Dàn tiếp viên nữ và nhóm thanh niên trong quán karaoke Bad Boy.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 251 và 249 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời hoàn tất hồ sơ, để khởi tố 9 bị can về hai tội trên. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đề nghị xử phạt hành chính đối với hàng chục đối tượng khác về hành vi sử dụng trái phép ma túy.

Trước đó, rạng sáng 25/7 Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Bình Giang đột kích quán karaoke Bad Boy, địa chỉ thôn Lương Phúc, xã Hùng Thắng do anh Phạm Văn Nhân (SN 1988) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ cảnh sát phát hiện có 48 đối tượng (26 nam, 22 nữ) tại các phòng hát có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy. Cảnh sát cũng thu giữ tại các phòng hát nhiều đĩa sứ, ống hút, thẻ cào, túi nilon, bình nén khí và nhiều bóng cười. Kết quả test nhanh xác định 43/48 đối tượng dương tính ma túy.

Quán karaoke Bad Boy bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2021. Đến tháng 2/2021, lực lượng chức năng huyện Bình Giang từng phát hiện nhóm đối tượng đến quán hát và sử dụng ma túy.

