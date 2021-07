Phát hiện 3 nữ tiếp viên xinh đẹp phục vụ khách nam tại quán karaoke

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 21:00 PM (GMT+7)

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã đề xuất UBND quận này phạt hành chính chủ quán karaoke Ori vì bất chấp lệnh cấm, điều nữ tiếp viên phục vụ khách nước ngoài.

Ngày 29/7, cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng đăng tải, vào 22h15 ngày 27/7, đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền gồm Công an quận Ngô Quyền, UBND phuờng Đằng Giang, Công an phường Đằng Giang và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - CATP kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke Ori tại 119 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 5 khách nam và 3 nhân viên nữ. Trong quá trình kiểm tra hành chính, cơ sở kinh doanh này chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động, lập biên bản vi phạm hành chính.

Công an quận Ngô Quyền đã đề xuất UBND quận Ngô Quyền xử phạt hành chính đối với cơ sở karaoke Ori với mức phạt 15.750.000 đồng.

Tiếp đó, vào 23h30 cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành quận Ngô Quyền gồm Công an quận Ngô Quyền, UBND phường Đằng Giang và Công an phuờng Đằng Giang tiếp tục kiểm tra hành chính đột xuất cơ sở kinh doanh Poker Solaire tại số 28 Vũ Trọng Khánh, phường Đằng Giang, phát hiện 22 khách trong quán, 2 bàn chơi poker, mỗi bàn 8 người, số khách còn lại đứng xem.

Khi kiểm tra hành chính, cơ sở này xuất trình được giấy phép kinh doanh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dùng hoạt động và lập biên bản xửphạt hành chính. Công an quận Ngô Quyền đã đề xuất UBND quận Ngô Quyền xử phạt 15 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh Poker Solaire.

