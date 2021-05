100 "quái xế" đua xe trên QL22 ăn mừng sinh nhật bạn: "Em hối hận rồi!"

15 đối tượng bị cơ quan điều tra, Công an huyện Hóc Môn triệu tập vì có liên quan tới vụ gây rối, tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 22 sáng sớm ngày 3-5 gồm:Võ Gia Bảo (SN1998, ngụ Hóc Môn), Trần Quốc Hiền (Sn 1995, ngụ Hóc Môn), Lê Chung Hoàng Sơn (SN 2002, ngụ Hóc Môn), Đinh Vỹ Hảo (SN 2003, huyện Hóc Môn), Trần Hoàng Vũ (SN 1998, ngụ Q.12), Lê Thành Đạt (SN 1999, ngụ Nhà Bè), Đỗ Vĩ Khang (SN 1999, ngụ Nhà Bè), Nguyễn Hoài An (SN 2003, ngụ Cần Giờ), Nguyễn Quang Thiện (SN 2000, ngụ Nhà Bè), Ngô Trung Nghĩa (SN 2003, ngụ Hóc Môn), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2003, ngụ Q12), Nguyễn An Thịnh (Sn 2005, ngụ Hóc Môn), Nguyễn Mạnh Cường (SN 2003, HKTT Nghệ An) cùng 2 đối tượng khác đang được xác định danh tính tại địa phương .