Nữ luật sư Việt chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thế giới

Ngày 17/6, đơn vị lữ hành mạo hiểm Mountain Trip, Mỹ, cho biết Nguyễn Thị Thanh Nhã (Céline Nha Nguyen, luật sư 39 tuổi, TP HCM) đã chinh phục thành công đỉnh Denali ở độ cao 6.190 m lúc 18h ngày 12/6 theo giờ Alaska (tức ngày 13/6 giờ Việt Nam).

Mountain Trip là đơn vị vận hành hậu cần và giám sát kỹ thuật cho chuyến thám hiểm của chị Céline Nha Nguyen, hoạt động tại Alaska từ năm 1973 và chuyên tổ chức các chuyến thám hiểm khắp thế giới.

Nữ luật sư 39 tuổi cho biết đỉnh Denali là mảnh ghép cuối cùng trong thử thách thất đỉnh (Seven Summits) chị đã theo đuổi từ năm 2016. Mục tiêu chinh phục 7 đỉnh núi cao nhất thuộc 7 lục địa do nhà leo núi người Mỹ Richard Bass đề xướng vào những năm 1980.

Trước khi hoàn thành mảnh ghép tại Denali, chị Nguyễn Thị Thanh Nhã lần lượt chinh phục thành công 6 đỉnh núi khác bao gồm Kilimanjaro (châu Phi), Aconcagua (Nam Mỹ), Elbrus (châu Âu), Vinson Massif (Nam Cực), Puncak Jaya (châu Đại Dương) và đỉnh Everest (châu Á) - nơi chị cũng ghi dấu ấn là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chạm đỉnh vào năm 2022.

Nữ luật sư Thanh Nhã trên đỉnh Denali hôm 12/6. Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình gần 10 năm với hơn 5.000 giờ tập luyện kỷ luật và vài chục ngọn núi đã đi qua, chị Thanh Nhã cho hay cảm xúc lớn nhất lúc đặt chân lên đỉnh Denali là sự biết ơn và nhẹ nhõm.

"Khi đứng trên đỉnh, tôi biết mình đã hoàn thành ước mơ rất lớn của cuộc đời, cảm xúc lúc đó không phải là sự chiến thắng hay vinh quang, mà là lòng biết ơn đối với gia đình, bạn bè, những người đồng hành và cả những ngọn núi đã cho tôi quá nhiều bài học trong suốt hành trình này", Céline Nha Nguyen nói.

Denali cao 6.190 m, là đỉnh núi khắc nghiệt bậc nhất Bắc Mỹ với tỷ lệ chạm đỉnh thành công khoảng 50%. Khác với Himalaya, hành trình tại Denali đòi hỏi tính tự lực tuyệt đối. Xuất phát từ ngày 30/5, đoàn thám hiểm của Thanh Nhã phải tự mang vác trang thiết bị, kéo xe hậu cần và sinh hoạt trên băng tuyết suốt hai tuần.

Chị Thanh Nhã (hàng trên, thứ hai từ trái sang) cùng các đồng đội và hướng dẫn viên quốc tế trên đỉnh Denali hôm 12/6. Ảnh:Mountain Trip

Sáng 12/6, trước dự báo bão tuyết, đoàn hủy ngày nghỉ tại Trại 4 để chớp "cửa sổ thời tiết", khoảng thời gian ngắn khi các điều kiện cực đoan tạm lắng. Quyết định chiến thuật này giúp đội chạm đỉnh lúc 18h cùng ngày trong điều kiện lặng gió, trời quang hiếm gặp.

Ở chặng xuống, cả đội đi liên tục xuyên đêm về thẳng Base Camp (Trại nền). Do mây mù đột ngột bao phủ khiến máy bay không thể cất cánh tại sông băng Kahiltna, đoàn phải hạ lều và kẹt lại thêm một đêm. Đến 16/6 (giờ Việt Nam), toàn đội rút về thị trấn Talkeetna an toàn. Chị Thanh Nhã dự kiến khởi hành về Việt Nam vào ngày 17/6.

Ông Bill Allen, Giám đốc của Mountain Trip, cho biết chinh phục Denali là hành trình khó khăn trong thất đỉnh và Thanh Nhã đã nỗ lực suốt hai năm để leo đến đỉnh. Năm 2025, Thanh Nhã đã lên được tới High Camp nhưng không thể chạm đỉnh do thời tiết xấu.

"Bất kỳ nhà leo núi nào muốn đạt đỉnh Denali đều phải tập luyện chăm chỉ, đầu tư nhiều thời gian và năng lượng cho mục tiêu này", ông Bill Allen nói. Một chuyến thám hiểm có hướng dẫn lên Denali thường kéo dài 2-3 tuần với mức chi phí dao động 15.000-50.000 USD, tùy thuộc vào quy mô của đội leo.

Hành trình chinh phục thành công đỉnh Denali giúp Nguyễn Thị Thanh Nhã hoàn thành thử thách thất đỉnh, trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc này và ghi dấu ấn cho cộng đồng leo núi mạo hiểm trong nước trên bản đồ quốc tế.