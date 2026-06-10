Không phải ai cũng nên ăn hàu sống: Chuyên gia cảnh báo những nhóm người cần đặc biệt thận trọng

Những ai không nên ăn hàu sống?

Theo TS Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, một số nhóm người có nguy cơ cao gặp biến chứng sức khỏe nếu ăn hàu sống hoặc hàu tái. Trong đó có người mắc các bệnh gan mạn tính như viêm gan, xơ gan; người suy giảm miễn dịch; bệnh nhân đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

Ngoài ra, người mắc đái tháo đường kiểm soát kém, người bệnh thận mạn, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người cao tuổi có thể trạng yếu, người đang gặp các vấn đề rối loạn tiêu hóa hoặc có tiền sử dị ứng hải sản cũng cần đặc biệt thận trọng.

Đối với những trường hợp này, nếu sử dụng hàu, chuyên gia khuyến nghị chỉ nên ăn hàu đã được nấu chín kỹ, sử dụng với lượng vừa phải và lựa chọn nguồn thực phẩm có xuất xứ rõ ràng nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn hoặc gặp các phản ứng bất lợi đối với sức khỏe.

Chuyên gia khuyến cáo một số nhóm đối tượng nên tránh sử dụng hàu sống để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Người mắc gout cần cân nhắc khi ăn hàu

Bên cạnh các nhóm đối tượng kể trên, người bị gout hoặc tăng acid uric máu cũng cần lưu ý khi sử dụng hàu.

Theo chuyên gia, hàu thuộc nhóm hải sản có chứa purin. Sau khi được hấp thu vào cơ thể, purin sẽ được chuyển hóa thành acid uric. Đây là lý do khiến những người đang trong cơn gout cấp được khuyến cáo không nên ăn hàu.

Đối với người có tiền sử gout hoặc đang có nồng độ acid uric máu cao, việc tiêu thụ hàu thường xuyên hoặc ăn với số lượng lớn trong một bữa có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát bệnh.

Không chủ quan với các dấu hiệu bất thường sau khi ăn hàu

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng người dân không nên xem nhẹ những biểu hiện bất thường xuất hiện sau khi ăn hàu.

Nếu sau khi sử dụng hàu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, sốt, rét run hoặc cảm giác mệt lả, người bệnh cần được theo dõi sức khỏe cẩn thận.

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền như bệnh gan, đái tháo đường, bệnh thận, ung thư hoặc tình trạng suy giảm miễn dịch cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Theo chuyên gia, không nên tự điều trị tại nhà hoặc cho rằng đây chỉ là tình trạng rối loạn tiêu hóa thông thường. Một số loại vi khuẩn có trong hải sản sống có thể gây nhiễm trùng nặng và diễn tiến nhanh nếu không được phát hiện sớm.

Ăn hàu đúng cách để tận dụng giá trị dinh dưỡng

Hàu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc có thể sử dụng tùy ý hoặc càng ăn nhiều càng tốt.

Các chuyên gia cho rằng dinh dưỡng hợp lý không nằm ở việc chạy theo những thực phẩm được truyền miệng là “đại bổ”, mà phụ thuộc vào việc lựa chọn thực phẩm phù hợp với thể trạng, bảo đảm an toàn vệ sinh và được chế biến đúng cách.

Ăn hàu đã được nấu chín kỹ, lựa chọn nguồn cung cấp đáng tin cậy và theo dõi các dấu hiệu bất thường sau ăn là những nguyên tắc quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ sức khỏe, đồng thời tận dụng được giá trị dinh dưỡng mà loại thực phẩm này mang lại.

Hàu có thể là món ăn bổ dưỡng trong chế độ ăn uống hằng ngày nếu được sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, với những người có bệnh lý nền, hệ miễn dịch suy giảm hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao, việc ăn hàu sống có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lựa chọn hàu chín kỹ, ăn điều độ và chủ động theo dõi sức khỏe sau khi sử dụng là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể trước những nguy cơ không mong muốn.