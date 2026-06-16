Đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ khen bún bò là tinh hoa của ẩm thực Việt

Memduh Ali Yildirim là đầu bếp chuyên nghiệp và nhà sáng tạo nội dung ẩm thực người Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài 10 ngày, anh dành nhiều thời gian để khám phá văn hóa ẩm thực Hà Nội.

Đầu bếp Memduh Ali Yildirim và bạn đời khám phá thủ đô Hà Nội hồi đầu tháng 6. Ảnh: Memduh Ali Yildirim

Memduh cho biết bị cuốn hút bởi năng lượng của ẩm thực đường phố Hà Nội. Những quán ăn nhỏ nằm xen trong các con ngõ cổ, những chiếc ghế nhựa xanh đỏ, san sát trên vỉa hè cùng cảnh người dân thưởng thức đồ ăn vào mọi thời điểm trong ngày khiến anh cảm nhận rõ vai trò quan trọng của ẩm thực trong đời sống người Việt.

"Ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ trong một con ngõ phố cổ, xung quanh là tiếng xe máy và nhịp sống sôi động của thành phố, từ từ thưởng thức một bát đồ ăn nóng hổi là trải nghiệm tôi sẽ không bao giờ quên", Memduh chia sẻ với báo Ngôi Sao về lần đầu ngồi ghế nhựa, xì xụp bát phở thơm lừng giữa tiếng xe cộ và nhịp sống sôi động của phố cổ.

Đầu bếp quốc tế dành nhiều thời gian khám phá ẩm thực Hà Nội. Ảnh: Memduh Ali Yildirim

Trong số hàng chục món ăn đã thử theo gợi ý từ Michelin như bún chả, bánh cuốn, phở bò/gà, chả cá... bún bò Nam Bộ trên phố Hàng Điếu là món khiến nam đầu bếp nhớ nhất. "Đó là sự kết hợp hoàn hảo, cân bằng trong ẩm thực", Memduh nhận xét.

Theo đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ, món ăn gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa thịt bò xào mềm, bún tươi, rau thơm, giá đỗ giòn, hành phi và lạc rang. Tất cả được kết nối bằng phần nước mắm chua ngọt đậm đà, tạo nên món ăn thơm ngon, cân bằng vị giác, đồng thời là minh chứng rõ nét cho sự tinh tế và đa tầng hương vị của ẩm thực Việt. Ngoài bún bò Nam Bộ, phở Thìn Bờ Hồ và bún chả Ngõ Huyện cũng nằm trong danh sách những món ăn yêu thích nhất của anh.

Trong chuyến food tour Hà Nội, Memduh ấn tượng nhất với bún bò Nam Bộ, khen đây là món ăn kết hợp hài hòa, tinh tế của ẩm thực Việt. Ảnh: Memduh Ali Yildirim

Không chỉ ấn tượng với hương vị, Memduh còn bất ngờ trước mức giá phải chăng của đồ ăn Việt. Anh cho biết từ những quán được Michelin Guide giới thiệu đến các hàng gia truyền lâu năm đều có mức giá dễ tiếp cận. "Bạn nhận được nhiều hơn số tiền mình bỏ ra, không chỉ ở chất lượng món ăn mà còn ở trải nghiệm văn hóa chân thực. Tại Dubai, một bát phở có giá khoảng 350.000-500.000 đồng", đầu bếp đang làm việc tại Dubai cho hay.

Bên cạnh hành trình ẩm thực, nam đầu bếp cũng dành thời gian dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trải nghiệm cà phê đường tàu, tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò, khám phá cố đô Ninh Bình trước khi di chuyển đến Đà Nẵng, Hội An và kết thúc tại TP HCM.

Bên cạnh ẩm thực, Memduh cũng ấn tượng với cảnh đẹp của Việt Nam trong chuyến xuyên Việt 10 ngày.