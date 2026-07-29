Có an toàn khi đến Nhật sau động đất 7,1 độ?

Dưới đây là những thông tin mà du khách cần biết khi có ý định đến Nhật Bản giai đoạn này.

Tình hình Nhật Bản hiện nay như thế nào?

Trận động đất 7,1 độ ở tỉnh Kumamoto, đảo Kyushu, Nhật Bản, xảy ra vào ngày 28/7 khiến ít nhất 13 người chết. Thiệt hại nghiêm trong nhất tập trung ở khu vực trung tâm tỉnh Kumamoto.

Chỉ vài phút sau trận động đất, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần đối với vùng biển Ariake và Yatsushiro, yêu cầu người dân sơ tán. Tuy nhiên, vài giờ sau, cảnh báo được dỡ bỏ. Hiện, khoảng 48.300 hộ gia đình vẫn chưa có điện, một phần mạng lưới điện thoại di động bị mất kết nối.

Các cơ quan chức năng cảnh báo những dư chấn mạnh có thể tiếp tục xảy ra trong ít nhất một tuần tới, nguy cơ cao nhất tập trung trong hai đến ba ngày đầu sau trận động đất.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn làm nhiệm vụ tại ngôi nhà bị đổ sập do trận động đất ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngày 29/7. Ảnh: AAP

Hiện nay có an toàn để du lịch Nhật Bản không?

Đối với phần lớn du khách, câu trả lời là "Có".

Trận động đất không ảnh hưởng tới toàn bộ Nhật Bản, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy cần hủy toàn bộ các chuyến du lịch đến những thành phố lớn. Tokyo và Kyoto hầu như không chịu ảnh hưởng, trong khi Osaka chỉ ghi nhận rung chấn, không có thiệt hại đáng kể.

Tokyo nằm ở phía đông đảo Honshu, cách Kumamoto hơn 900 km nên ở ngoài vùng ảnh hưởng chính. Kyoto ở gần hơn nhưng vẫn cách tâm chấn vài trăm km trong khu vực Kansai. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại đáng kể tại hai thành phố này.

Osaka có cảm nhận được rung chấn và các kênh truyền hình địa phương đã chuyển sang phát sóng liên tục về trận động đất. Tuy nhiên, chưa ghi nhận tình trạng gián đoạn trên diện rộng. Một số tuyến tàu nội đô có thể tạm dừng trong thời gian ngắn để kích hoạt quy trình an toàn nhưng hệ thống khách sạn, điểm tham quan và giao thông công cộng của thành phố vẫn hoạt động bình thường.

Những du khách đang lưu trú tại Tokyo, Kyoto hoặc Osaka hiện chưa cần thay đổi kế hoạch, trừ khi hành trình tiếp theo của họ là đến đảo Kyushu.

Có nên đến Kumamoto vào thời điểm này?

Du khách nên cân nhắc hoãn chuyến đi đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất của tỉnh Kumamoto.

Đặc biệt, các khu vực miền núi phía đông thành phố cần được lưu ý. Những điểm đến nổi tiếng như núi Aso, suối nước nóng Kurokawa Onsen và các thị trấn suối khoáng ở trung tâm Kyushu đều được kết nối bằng các tuyến đường đi qua sườn núi, cầu và hầm. Ngay cả khi chưa ghi nhận thiệt hại lớn, nguy cơ sạt lở đất hoặc đá rơi vẫn có thể khiến các tuyến đường bị đóng cửa đột ngột.

Các chuyến bay đến Nhật Bản có bị ảnh hưởng không?

Các chuyến bay quốc tế đến Tokyo, Osaka và phần lớn các cửa ngõ hàng không khác của Nhật Bản vẫn hoạt động bình thường do nằm ngoài khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tuy nhiên, hoạt động hàng không đến Kumamoto đã bị gián đoạn.

Sân bay Kumamoto đã đóng cửa đường băng ngay sau trận động đất để các kỹ sư kiểm tra đường cất hạ cánh, nhà ga và toàn bộ cơ sở hạ tầng. Nhiều chuyến bay phải hủy hoặc chuyển hướng trong thời gian kiểm tra, buộc một số hành khách phải đổi sang các sân bay khác trên đảo Kyushu.

Fukuoka là lựa chọn thay thế thuận tiện nhất và chỉ cách Kumamoto chưa đầy một giờ đi tàu Shinkansen. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, phương án này không còn đảm bảo do tuyến Shinkansen Kyushu đã ngừng hoạt động và nhiều tuyến đường bộ cũng có thể được kiểm ra hoặc phong tỏa.

Các sân bay khác trong khu vực như Nagasaki, Oita, Miyazaki và Kagoshima vẫn có khả năng duy trì khai thác, song du khách cần cân nhắc kỹ phương án di chuyển trên mặt đất, đặc biệt khi hệ thống đường sắt vẫn chưa hoạt động ổn định.

Những tuyến tàu nào bị ảnh hưởng?

Trận động đất đã khiến phần lớn mạng lưới đường sắt trên đảo Kyushu phải dừng hoạt động ngay lập tức khi các hệ thống an toàn tự động được kích hoạt.

Công ty đường sắt JR Kyushu ngừng nhiều tuyến, bao gồm cả tuyến Shinkansen Kyushu nối ga Hakata (Fukuoka), Kumamoto và Kagoshima-Chuo. Trong điều kiện bình thường, đây là tuyến giao thông huyết mạch nhanh và đáng tin cậy nhất của hòn đảo, phục vụ doanh nhân, người đi làm, khách du lịch giữa các thành phố lớn.

Ngoài tuyến Shinkansen, nhiều tuyến đường sắt thông thường cũng bị ảnh hưởng. Hình ảnh sau động đất còn cho thấy một đoàn tàu chở hàng đã bị trật bánh.

Khách Việt nên làm gì khi gặp động đất tại Nhật Bản?

Theo Bà Phạm Thu Hiền, CEO công ty du lịch Maytrip, khi gặp động đất tại Nhật Bản, điều đầu tiên du khách cần làm là giữ bình tĩnh, không hoảng loạn hoặc có những hành động gây cản trở hướng dẫn viên điều hành đoàn. Tiếp đến, du khách nên tìm nơi ẩn nấp an toàn nếu đang ở ngoài trời cũng như tránh xa những nơi có biển quảng cáo, cột điện, cây lớn. Khách nên ở yên tại phòng nếu đang trong khách sạn, không sử dụng thang máy. Du khách nên bám sát các thành viên khác trong đoàn và giữ liên lạc với hướng dẫn viên, nghe theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Nhật Bản khi sắp xảy ra động đất sẽ phát cảnh báo vào điện thoại trước vài giây. Trong tin cảnh báo có thông báo địa điểm xảy ra động đất, sóng thần, kể cả điện thoại dùng sim data (phục vụ du khách). Ngoài ra, du khách cần luôn mang theo hộ chiếu, điện thoại, pin dự phòng và tiền mặt bên người, kiên nhẫn khi các chuyến bay về nước bị hoãn, hủy do điều kiện thời tiết.