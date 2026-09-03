Chiêm ngưỡng cảnh sắc Bạch Mã trong mây mờ, sương sớm

Nằm ở phần cuối dãy Trường Sơn Bắc, Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) sở hữu địa hình đa dạng, trải dài từ vùng núi thấp đến đai cao 1.712m, cùng hệ sinh thái phong phú trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa. Đây là một trong những khu rừng giàu đa dạng sinh học, lưu giữ nhiều loài động, thực vật quý hiếm và những giá trị đặc biệt về cảnh quan, khí hậu.

Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng sinh thái, bảo vệ môi trường, Bạch Mã còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, những cung đường phủ mây và lớp sương sớm bảng lảng khiến nơi đây thu hút nhiều người tìm đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, Vườn hiện nay là một trong những khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt của Việt Nam, nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa Bắc và Nam Trung Bộ, nơi hội tụ nhiều yếu tố độc đáo về địa hình, khí hậu, cảnh quan và đa dạng sinh học. Ảnh: V.Linh.

Với đặc trưng là dải rừng tự nhiên liên tục từ vùng núi cao xuống gần biển, Bạch Mã có vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên, phòng hộ đầu nguồn, điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn gen quý hiếm và phát triển du lịch sinh thái bền vững. Ảnh: V.Linh.

Nổi bật trên đỉnh Bạch Mã là Hải Vọng Đài cao khoảng 1.400 m so với mực nước biển, là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách thích khám phá thiên nhiên. Ảnh: V.Linh.

Ngoài Hải Vọng Đài, Công viên Rừng, Công viên Hòn Đá Ca Hát, Hoàng Yến, Thác Bạc, Ngũ Hồ và Thác Đỗ Quyên góp phần tạo nên sức hấp dẫn của cảnh quan Bạch Mã. Ảnh: D.Tín.

Với cảnh quan đặc sắc, khí hậu mát mẻ, Bạch Mã thu hút đông đảo du khách yêu thích khám phá đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: V.Linh.

Nhiều đoàn khách trong nước, quốc tế tìm đến để khám phá vẻ đẹp của Bạch Mã. Ảnh: V.Linh.

Đường lên Bạch Mã uốn lượn, phía xa là núi rừng, sương mù bao phủ. Ảnh: D.Tín.

Cảnh sắc mây vờn trên đỉnh Bạch Mã tạo nên bức tranh thiên nhiên ấn tượng với mọi du khách. Ảnh: V.Linh.

Bạch Mã còn là nơi lưu giữ nguồn tài nguyên đa dạng sinh học có giá trị. Theo báo cáo, hệ thực vật tại đây đã ghi nhận 2.420 loài nấm và thực vật, chiếm gần 17% số loài thực vật của Việt Nam. Hệ động vật có 1.715 loài, thuộc 52 bộ, 258 họ và 1.080 giống, chiếm khoảng 7% tổng số loài động vật của cả nước. Ảnh: V.Linh.

Cùng với bảo tồn, hoạt động du lịch tại Bạch Mã được khai thác hiệu quả, khi có ngày càng nhiều du khách tìm đến khám phá, trải nghiệm. Ảnh: D.Tín.