Các điểm đến du lịch hạn chế 'sống ảo'

Khách sạn năm sao Hotel du Cap-Eden-Roc ở thành phố Antibes (Pháp), nổi tiếng với giới thượng lưu, đã đưa ra quy định hạn chế chụp ảnh: khách không còn được phép thực hiện các buổi chụp hình nếu chưa có sự cho phép trước.

Quy định này xuất phát từ việc một số người đặt chỗ ăn trưa rồi mang theo túi đựng quần áo và trang sức. Thay vì ngồi xuống dùng bữa, họ tận dụng thời gian tại khách sạn để chụp ảnh bản thân trong nhiều trang phục khác nhau, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay cả những điểm đến ít hào nhoáng hơn cũng đang siết chặt quy định. The Hollies, một cửa hàng nông sản ở khu vực Cheshire (Anh) cũng đã cấm chụp ảnh và quay phim từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều.

Khách sạn Hotel du Cap-Eden-Roc ở Antibes, Pháp hiện không cho phép chụp ảnh mà không có sự cho phép trước

Tại Mỹ, một cửa hàng trên đảo Nantucket, ngoài khơi Cape Cod, bang Massachusetts, đã trở thành hiện tượng trên mạng hồi đầu năm nay với tấm biển ghi “cấm người có ảnh hưởng”, trong khi thị trấn Pomfret ở bang Vermont cấm chụp ảnh trước những tán lá mùa thu. Tại thị trấn Fujikawaguchiko, Nhật Bản, một tấm màn chắn được dựng lên nhằm ngăn mọi người chụp ảnh trước núi Phú Sĩ.

Một trong những lý do mà các địa điểm đưa ra là những buổi chụp ảnh như vậy đe dọa sự riêng tư và kín đáo, đặc biệt tại các khách sạn đắt tiền. Bà Sophie Volant, quản lý Hotel du Cap-Eden-Roc, nói: “Mặc dù khách hàng thích việc có người trong nhà hàng và quán bar, nhưng họ cũng muốn nơi nghỉ dưỡng mùa hè của mình được sự riêng tư. Chúng tôi buộc phải tìm ra một giải pháp”.

Bà Anna Fedou, giám đốc tiếp thị của tập đoàn khách sạn Beaumier, cho biết đôi khi họ hợp tác với những người có tầm ảnh hưởng để tạo ra nội dung quảng bá cho các khách sạn cao cấp. Bà Fedou cho biết tập đoàn không có quy định cụ thể về việc chụp ảnh, nhưng họ luôn ghi nhớ mục đích hoạt động cốt lõi của mình.

“Chúng tôi kinh doanh dịch vụ lưu trú và hiếu khách, chứ không vận hành các studio chụp ảnh”, bà nói. “Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến đây để trải nghiệm bầu không khí, không gian và những nét riêng tạo nên sự độc đáo của một khách sạn. Bảo vệ những điều đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

Chuyển từ ghi lại khoảnh khắc sang sống trong khoảnh khắc

Các quy định chụp ảnh tại khách sạn và nhà hàng phản ánh một xu hướng chuyển dịch từ việc ghi lại khoảnh khắc sang thực sự sống trong khoảnh khắc ấy. Bà Alex Goat, người sáng lập công ty nghiên cứu văn hóa giới trẻ Livity, so sánh những quy định này với việc các hộp đêm yêu cầu khách che camera điện thoại.

“Họ muốn thể hiện rằng đây là nơi dành cho những người yêu âm nhạc. Điều tương tự đang xảy ra ở đây”, bà nói. “Đó là thông điệp: Tôi đến đây vì muốn tận hưởng không gian này, thay vì Tôi đến đây để ghi lại điều gì đó cho người khác xem”.

Một tấm chắn được dựng lên để che khuất tầm nhìn ra núi Phú Sĩ sau khi du khách đổ xô đến khu vực để chụp ảnh

Cô Nicole Ocran hy vọng các quy định về chụp ảnh có thể thúc đẩy một thái độ cân bằng hơn đối với mạng xã hội nói chung. “Điều này đưa ra thông điệp rằng không phải mọi không gian đều nên được phơi bày trước công chúng và mọi trải nghiệm đều phải biến thành nội dung để đăng tải”, cô nói. “Với tư cách là một nhà sáng tạo nội dung, tôi cho rằng đó là một thông điệp lành mạnh mà tất cả chúng ta nên tiếp nhận”.

Thái độ không thiện cảm với những người sáng tạo nội dung một phần là do quan niệm sai lầm phổ biến rằng họ được trả tiền hậu hĩnh cho những nội dung như vậy.

Đôi khi, như trường hợp của khách sạn Beaumier, họ đăng bài để đổi lấy một phòng nghỉ miễn phí. Tuy nhiên, ý tưởng đằng sau hình thức hợp tác này là các thương hiệu sẽ muốn hợp tác với họ nhờ mối liên hệ của họ với những địa điểm sang trọng.

“Phần lớn người có ảnh hưởng tạo ra nội dung miễn phí cho khán giả của mình”, cô Nicole Ocran, một người sáng tạo nội dung thành lập tổ chức Creator Union để đại diện cho những người hoạt động trong ngành, giải thích. “Họ tạo nội dung với hy vọng thu hút được các thương hiệu”.

Bà Fedou cho rằng điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa việc tương tác với mạng xã hội và duy trì trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn.

“Các nhà sáng tạo thường chọn những thời điểm yên tĩnh hơn để quay chụp nội dung, nhằm ghi lại không gian mà không làm phiền người khác”, bà nói. “Les Roches Rouges có bầu không khí thư thái, nhưng trải nghiệm của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu”.