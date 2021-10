Xào rau muống chỉ cần nhớ 5 mẹo này, đảm bảo rau xanh mướt

Chủ Nhật, ngày 17/10/2021 12:01 PM (GMT+7)

Bà nội trợ thông thái chỉ ra, để có một đĩa rau muống xào không thâm đen, giòn ngon như ngoài hàng không hề khó.

Rau muống xào, món ăn tưởng chừng như đơn giản nhưng để có được một đĩa rau xào xanh mướt thì không phải ai cũng có thể làm được. Dưới đây là 5 mẹo hay để xào rau muống không bị thâm đen mà ngon tuyệt tại nhà:

Ngâm nước chanh: Cách đơn giản để rau muống không bị thâm là ngâm rau vào nước chanh loãng.

Theo đó, sau khi rửa rau sạch, bạn chuẩn bị một chậu nước nhỏ, vắt 1 nửa quả chanh vào nước và tiến hành ngâm rau. Ngâm cho đến khi chuẩn bị nấu thì vớt rau ra.

Chần rau trước khi xào: Việc này giúp rau vừa chín tới, bạn không phải xào quá lâu khiến rau bị chín kỹ và đổi sang màu vàng. Nên cho thêm một ít muối vào nồi nước luộc hoặc một vài giọt dầu ăn để rau chín nhanh và xanh mướt hơn.

Khi chần không được đậy nắp kín và đổ nước ngập rau. Vớt ra ngay khi rau vừa chín rồi xả sơ qua nước lạnh để giảm nhiệt độ, tránh trường hợp hơi nóng còn giữ lại sẽ khiến rau bị chín quá.

Xào rau nhanh với lửa to: Để món rau xanh mướt, bạn cũng nên chú ý đến kỹ thuật chế biến. Khi xào rau muống, nhất định phải chú ý đến lửa, phải chọn mức lửa to, xào nhanh tay. Vừa cho rau vào chảo là phải đảo nhanh tay, vặn lửa to cho đên khi rau chín thì cho muối vào đảo tiếp, đảo một lát thấm muối là cho ngay ra đĩa.

Lưu ý, từ khi xào chín rau đến khi cho ra đĩa không nên để quá 3 phút, vì càng để lâu rau sẽ bị vàng hoặc chín nẫu, đổi màu.

Từ khi xào chín rau đến khi cho ra đĩa không nên để quá 3 phút, vì càng để lâu rau sẽ bị vàng hoặc chín nẫu, đổi màu (Ảnh minh họa)

Thêm chút giấm trắng trước khi lấy rau khỏi nồi: Muốn rau xanh mướt được lâu, trước khi cho rau ra khỏi chảo bạn nên dùng 1 thìa giấm rót lên thành chảo theo hình tròn lòng chảo, không đổ trực tiếp lên rau, sau đó bạn đảo nhanh đều tay cho giấm tác động lên lớp ngoài của rau, giúp giữ nguyên màu xanh non mướt mắt.

Xào một lượng vừa đủ với kích thước chảo: Mỗi lần chỉ xào một lượng rau vừa đủ với kích cỡ chảo. Nếu xào quá nhiều thì bạn khó đảo đều tay khiến rau không chính đều, thậm chí bị dập nát.

Đặc biệt, nếu có xào chung với thịt, tôm hoặc mực thì nên xào thịt trước rồi múc riêng ra tô. Sau đó, xào rau vừa chín thì cho phần thịt vào đảo đều, nêm nếm vừa ăn là tắt bếp.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xao-rau-muong-chi-can-nho-5-meo-nay-dam-bao-rau-xanh-muot-a530945.htm...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xao-rau-muong-chi-can-nho-5-meo-nay-dam-bao-rau-xanh-muot-a530945.html