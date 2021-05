Từng là "rau cứu đói" của Trung Quốc nay được mệnh danh là “báu vật trên núi”

Món ăn chế biến từ loại cây này từng cứu đói không ít người dân ở vùng quê Trung Quốc.

Những vùng nông thôn ở Trung Quốc có rất nhiều loại rau dại kỳ lạ, chẳng hạn như đọt non của một loài cây có tên khoa học là Aralia elata Seem. Người dân ở đây thường gọi nó là đọt già gai hoặc nụ gai, chủ yếu mọc ở vùng núi và đồng bằng Đông Bắc Bộ. Người dân muốn hái nó cần phải trèo lên cây, dùng dụng cụ mới có thể hái được. Đọt non của loài cây này ăn rất ngon, có rất nhiều công dụng chữa bệnh, nhìn chung rất tốt cho cơ thể.

Nguồn gốc của món ăn từ đọt non này bắt nguồn từ những năm đói kém, khi người dân Trung Quốc thiếu ăn thiếu mặc. Vào mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, những đọt non phát triển rất nhiều, khi đó nó không khác gì một loại thực phẩm cứu mạng cho người dân nông thôn.

Mặc dù bây giờ, cuộc sống đã cải thiện rất nhiều, món ăn từ đọt non này không còn phổ biến nữa. Tuy nhiên, một số vùng quê ở Trung Quốc vẫn giữ truyền thống ăn nó vào mùa xuân. Hương vị tự nhiên, lạ miệng của nó cũng nhanh chóng thu hút nhiều người trẻ muốn ăn thử.

Giá trị của đọt non này rất cao. Theo phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng, cứ 100 gam đọt non tươi có chứa 0,59 gam chất đạm, 0,36 gam chất béo, 1,42 gam đường, 0,66 gam axit hữu cơ. Các chất dinh dưỡng phong phú và đa dạng giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ngoài ra, nó còn chứa vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, chất xơ thô, caroten và các vitamin khác, có thể cung cấp năng lượng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể con người. Nó thậm chí còn chứa các nguyên tố khoáng chất như canxi, sắt, kẽm và selen.

Bên cạnh giá trị ăn được, đọt non này còn có nhiều giá trị về mặt y học. Vỏ và thân của nó có thể giúp tiêu ẩm, bồi bổ sinh lực, điều hòa thần kinh, bồi bổ cơ và xương. Nó thường được sử dụng trên lâm sàng để điều trị các triệu chứng như suy nhược tinh thần, thấp khớp và tiểu đường.

Rễ của loài cây này có giá trị rất cao, tương đương rễ của nhân sâm. Nó có tác dụng chống viêm, thanh nhiệt, lợi tiểu và chống ung thư tương tự như nhân sâm. Đặc biệt trong việc điều trị bệnh vàng da, viêm gan và viêm loét dạ dày có tác dụng thần kỳ.

Có rất nhiều cách chế biến đọt non này như xào, luộc, nấu canh. Cách làm yêu thích của nhiều người là rửa sạch, thêm trứng, gia vị, sữa sau đó chiên vàng lên.

