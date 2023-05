Trà mãng cầu có gì đặc biệt mà tạo thành cơn sốt?

Xuất phát từ các video ngắn trên mạng xã hội TikTok về việc pha chế món trà mãng cầu, thức uống này đã nhanh tạo tạo ra một làn sóng mạnh mẽ khi kích thích sự tò mò của người tiêu dùng. Chính vì thế, tại thị trường TP.HCM trà mãng cầu trở thành thức uống "quốc dân" được khắp các hàng quán đều đưa vào menu phục vụ.

Những ly mãng cầu không chỉ có vị ngon lạ miệng mà còn giúp giải nhiệt cực kỳ hiệu quả.

Theo Steptohealth, trong 100 g mãng cầu có đến 20 mg vitamin C, gấp đôi so với chuối, lê, táo, nho và dứa. Do đó, đây là loại trái cây rất hữu ích trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Mãng cầu được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng cho người dùng. Ảnh: HẠ QUYÊN

Mãng cầu cũng chứa protein, muối khoáng, kali, canxi, sắt... cũng rất hữu ích cho cơ thể. Việc tiêu thụ mãng cầu còn được cho rằng sẽ làm giảm khả năng nhiễm trùng đồng thời hạn chế vi-rut, vi khuẩn gây hại giúp cơ thể phòng ngừa với các tác nhân gây bệnh tốt hơn.

Chưa kể, nhờ vào hàm lượng carbohydrate cao, khi ăn mãng cầu bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng. Tuy nhiên cũng chính vì hàm lượng carbohydrate cao nên nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng cần cân nhắc.

Cũng theo Steptohealth, mãng cầu còn được chứng minh có thể giúp giảm huyết áp, giảm sự gia tăng lượng đường trong máu, cải thiện sức khỏe gan. Ngoài quả thì lá, hoa, thân, rễ... của chúng cũng có tính ứng dụng riêng.

"Chính vì thế, mãng cầu được cho là loại quả rất ít tác dụng phụ"- Steptohealth viết.

Dẫu vậy, một số chuyên gia vẫn cho rằng phụ nữ mang thai chỉ nên thỉnh thoảng ăn một lượng nhỏ mãng cầu, không nên ăn quá nhiều.

Cùng với đó, chúng ta chỉ nên ăn khoảng 50g mãng cầu xiêm trong 1 ngày và đừng lạm dụng trà mãng cầu trở thành nguồn nước thay thế trong ngày.

