Top những nhà hàng lãng mạn nhất hành tinh

Thứ Năm, ngày 08/08/2019 10:30 AM (GMT+7)

Nếu bạn là một người lãng mạn bạn chắc chắn sẽ thích bữa tối hoàn hảo dưới ánh nến, âm nhạc, hoa tươi với người yêu thương. Những nhà hàng đang rất được thực khách yêu thích này sẽ làm hài lòng mọi mong muốn của bạn.

Nhà hàng Clos Maggiore, London

Được coi là nhà hàng lãng mạn nhất của Luân Đôn, Clos Maggiore không làm mọi người thất vọng, với những bông hoa anh đào xinh xắn, khung cảnh ánh sáng mơ màng và ngọn lửa ấm áp. Thực khách sẽ được thưởng thức một bữa ăn thanh lịch với các món ngon của Pháp trong khi nhấm nháp rượu vang từ bộ sưu tập nổi tiếng toàn cầu của nhà hàng.

Nhà hàng Ristorante Aroma, Rome

Đến Rome hãy cùng người thương dùng bữa tại Ristorante Aroma, nơi phục vụ các món ăn Ý chính thống trong ánh hoàng hôn lộng lẫy và chiêm ngưỡng Đấu trường La Mã ngay bên cạnh. Thật không gì lãng mạn hơn.

Nhà hàng đảo Turtle, Fiji

Nhà hàng của khu nghỉ mát phục vụ bữa tối xa xỉ và vô cùng lãng mạn với một bàn cho hai người trên một chiếc phao gỗ được thắp sáng ở giữa Đầm xanh mênh mông.

Nhà hàng One if by land, Two if by sea, New York

Dành một buổi tối êm đêm bên trong nhà hàng dễ thương này là mơ ước của nhiều cặp đôi. Nằm ở thành phố New York, nhà hàng mang tính biểu tượng phục vụ bữa ăn nhiều món với các lựa chọn công phu. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc với buổi hẹn hò dưới ánh nến và những chiếc đèn chùm xinh đẹp.

Nhà hàng Tour D’Argent, Paris

Nhà hàng lịch sử của Pháp này được thành lập từ năm 1582 và rất nổi tiếng. Được bài trí theo phong cánh chủ đạo lấy cảm hứng từ bộ phim Ratatouille năm 2007 của Pixar. Ngồi trong nhà hàng ấm cũng, lãng mạn, thưởng thức bữa tối và ngắm dòng sông Seine thơ mông là một buổi tối đáng giá đối với các cặp tình nhân.

Nhà hàng Kanoun, Morocco

Một chuyến đi đến Ma-rốc sẽ không hoàn hảo nếu chưa nhìn thấy dãy núi Atlas. Nhà hàng Kanoun tại khu nghỉ mát Kasbah Tamadot sẽ mang lại cho thực khách những khung cảnh tuyệt vời cùng các món ăn ngon truyền thống của Ma –rốc và các loại rượu vang nổi tiếng.

Nhà hàng Nautika, Dubrovnik

Nhà hàng xinh đẹp này chuyên phục vụ hải sản tươi ngon có nguồn gốc ngay tại địa phương từ những ngư dân mới đánh bắt mỗi sáng. Nhà hàng nằm sát biển Adriatic, nơi thực khách vừa được thưởng thức các món ăn tươi ngon vừa ngắm nhìn phong cảnh lãng mạn của biển cả.