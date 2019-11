Tối nay cổ vũ ĐT Việt Nam, xì xụp nồi lẩu Thái chua cay thì còn gì bằng

Thứ Ba, ngày 19/11/2019 10:04 AM (GMT+7)

Những ngày se lạnh, cùng gia đình quây quần bên nồi lẩu Thái chua chua, cay cay thì quá tuyệt vời đúng không nào? Ghi ngay công thức làm nước lẩu thần thánh này nhé!

Cách nấu lẩu Thái

Nguyên liệu: (5-6 người ăn)

- 700gr tôm

- 1kg mực

- 500gr nghêu

- 400gr thịt bò

- 1 bịch chả cá viên loại nhỏ

- Các loại nấm tuỳ thích

- 6 tép sả rửa sạch, đập dập

- 10 lá chanh rửa sạch, bóp dập

- Nửa củ giềng rửa sạch, cạo vỏ, cắt lát.

- 1 củ hành tây

- 4 trái cà chua

- 1/3 bịch me to. Cho vào 2 chén nước sôi, ngâm mềm, bỏ hột lấy nước cốt me.

- 1 hộp cà chua cô đặc

- Nửa chén tương ớt

- Sa tế

- Hành tím băm, tỏi băm, ớt

- Ngò gai, rau thơm

- Rau ăn kèm (rau muống, bông bí, bắp chuối tuỳ thích)

- Xương heo

Cách làm

- Cho xương heo vào nồi nước sôi trụng trong 5 phút. Đổ bỏ nước rửa sạch xương. Bỏ xương, 1 củ hành tây vào 1-2 lít nước, đun sôi lửa nhỏ trong 1 tiếng. Vớt bỏ xương và hành tây có được nước dùng.

- Phi thơm hành tỏi (ai thích ăn cay thì cho thêm ớt băm, 2-4 muỗng sa tế tuỳ thích độ cay).

- Cho tiếp sả, lá chanh, giềng vào xào thơm

- Cho tiếp lon cà chua cô đặc, tương ớt vào xào chung

- Đem tất cả cho vào nồi nước dùng nấu sôi

- Cho nước cốt me vào

- Nêm vào 2 thìa canh nước mắm ngon, 1 thìa canh đường, 1 muỗng muối, 1 muỗng bột ngọt. Nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị.

- Cho cà chua, ớt nguyên trái vào nấu đến khi sôi lại.

- Gắp bỏ sả, lá chanh, củ giềng.

- Cho vào ngò gai, rau thơm cắt nhỏ vào.

Vậy là bạn đã có nồi nước lẩu Thái chua cay ngon tuyệt cú mèo. Hãy ghi ngay công thức này để chuẩn bị bữa ngon cuối tuần cho cả gia đình nhé!

