Thực phẩm tốt nhất cho nam giới giúp làm chậm lão hóa sau 50 tuổi

Thứ Bảy, ngày 27/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Những thực phẩm như măng tây, rau chân vịt, quả óc chó, hạnh nhân, cá hồi, cá trích... có thể giúp tăng cường sức khỏe thể chất và làm chậm quá trình lão hóa khi bạn bước qua tuổi 50.

Theo Eat This, Not That, nếu bạn đã bước sang tuổi 50, lão hóa là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các nhà khoa học giờ đây chỉ ra rằng, có một số điều bạn có thể làm để làm chậm quá trình này, chẳng hạn như tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc mỗi đêm, hạn chế uống nhiều rượu và ăn một chế độ ăn uống cân bằng, bổ dưỡng chứa đầy chất chống oxy hóa.

Theo Harvard Pilgrim Health Care, những người ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường loại 2, ung thư và bệnh tim thấp hơn tới 50%. Ngược lại, các nghiên cứu chỉ ra rằng thực phẩm chế biến thực sự có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt nhất cho các nam giới để làm chậm quá trình lão hóa sau 50.

Cá

Janet Coleman, nhà nghiên cứu tại The Consumer Mang, cho biết cá là nguồn protein lý tưởng để tập trung vào khi bạn già đi vì một số lý do.

Bà giải thích: “Trong một nghiên cứu, những người trên 50 tuổi ăn cá ít nhất một lần một tuần có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 25%. Các nhà nghiên cứu tin rằng, điều này là do cá có chứa axit béo omega-3, đã được chứng minh là có tác dụng giảm viêm và huyết áp."

Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3 có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: NHẬT LINH

Theo Coleman, cơ thể bạn tự sản xuất ngày càng ít các axit béo thiết yếu này khi bạn già đi, đó là lý do tại sao điều đặc biệt quan trọng là phải ưu tiên các loại thực phẩm chứa nhiều omega-3 sau 50 tuổi.

Các loại cá béo, bao gồm cá hồi, cá thu Đại Tây Dương, cá tuyết, cá trích và cá ngừ có chứa nhiều axit béo omega-3 nhất.

Măng tây

Măng tây không chỉ liên quan đến việc ngăn ngừa một số loại ung thư mà còn là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp prebiotics, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Kara Landau, chuyên gia sức khỏe đường ruột và là người sáng lập tại Uplift Food, cho biết: “Đàn ông cần lưu ý tiêu thụ nhiều loại thực phẩm giàu prebiotic, để làm chậm quá trình lão hóa"

Khi vi khuẩn đường ruột được nuôi dưỡng tốt, hệ vi sinh vật sẽ đa dạng hơn. Do đó, cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm viêm và hỗ trợ tâm trạng, cũng như ngăn chặn sự khởi phát của chứng trầm cảm có thể xảy ra khi thay đổi lối sống thường gặp ở nhóm tuổi này, như khủng hoảng độ tuổi, nghỉ hưu và cô đơn.

Đặc biệt, măng tây có chứa inulin, một loại chất xơ prebiotic giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa lành mạnh và cung cấp vi khuẩn "tốt" trong đường ruột.

Rau chân vịt (rau bina)

Marissa Meshulam, người sáng lập của MPM Nutrition cho biết, ăn rau xanh là một trong những cách tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa. Các loại rau có lá màu xanh đậm có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở những người lớn tuổi.

Rau bina, cải xoăn, rau arugula và cải cầu vồng (cải Thụy Sĩ) đặc biệt giàu vitamin K, một vi chất dinh dưỡng được biết là có tác dụng chống viêm trong cơ thể, có nghĩa là nó có thể có lợi liên quan đến các bệnh liên quan đến tuổi tác như bệnh tim mạch, viêm xương khớp và chứng loãng xương.

Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó và các loại hạt khác có nhiều chất phytochemical mạnh có thể tăng cường sức khỏe theo nhiều cách khi bạn già đi.

Trên thực tế, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Antioxidants cho thấy, các loại hạt có thể làm giảm các yếu tố nguy cơ đối với một số bệnh liên quan đến tuổi tác và đóng một vai trò quan trọng trong tuổi thọ tổng thể, bằng cách giảm viêm và stress oxy hóa.

Bên cạnh đó, các loại hạt như hạnh nhân rất giàu vitamin E, một chất chống oxy hóa được biết đến với tác dụng giữ cho làn da khỏe mạnh, trẻ trung và ngăn ngừa nếp nhăn trên khuôn mặt. Các loại hạt khác như quả óc chó cung cấp axit béo omega 3, có thể làm giảm chứng viêm liên quan đến suy giảm nhận thức, theo Eat This, Not That.

