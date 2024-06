Thông tin hữu ích về dầu ăn khiến nhiều người giật mình

Phần lớn những người nấu ăn đều biết tác hại của dầu ăn chiên đi chiên lại. Khi tái sử dụng nhiều lần, dầu ăn làm mất hương vị thực phẩm, có mùi khét, giảm dinh dưỡng. Dầu thực vật khi nấu ở nhiệt độ cao nhiều lần có thể phân hủy thành chất béo chuyển hóa, aldehyd, fatty acid oxide... gây ra nguy cơ sức khỏe tim mạch, thậm chí cả ung thư.

Khi nấu ăn ở nhà, chúng ta có thể kiểm soát được số lần chiên của dầu ăn nhưng khi ăn hàng, bạn rất khó nhận biết được điều này, nhất là với những món ăn chiên ở đường phố như xúc xích, nem chua rán, gà rán...

Theo chuyên gia dinh dưỡng Xu Yuzhen đến từ Trung Quốc, bạn có thể phát hiện ra chảo dầu sử dụng nhiều lần của các quán hàng qua 5 đặc điểm. Màu sắc dầu đậm và đục hơn; Khi chiên, dầu ăn tạo nhiều bong bóng; Dầu mỡ trở nên dính hơn; Khi chiên, tạo nhiều khói dầu; Món ăn khi chiên xong có màu rất đậm so với thông thường. Đây đều là những đặc điểm có thể nhận biết bằng mắt thường hoặc tiếp xúc. Tốt nhất, bạn nên hạn chế ăn đồ chiên rán bán ở ngoài và cần ăn kèm rau xanh có màu đậm cùng thực phẩm giàu chất xơ để cân bằng.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc cũng đưa khuyến cáo: Khi chiên hoặc rán ở nhiệt độ cao trong thời gian dài nên sử dụng các loại dầu có độ bão hòa cao hơn như mỡ lợn, bơ, dầu dừa hoặc dầu cọ vì có độ ổn định cao nên không dễ bị oxy hóa như các loại dầu thực vật. Khi nấu ăn, cách tốt nhất là đổ lượng dầu vừa đủ và vứt bỏ dầu sau khi chiên món ăn. Nếu trót đổ quá nhiều dầu và muốn dùng lại, bạn hãy nhớ loại bỏ cặn còn sót lại và chỉ nên sử dụng trong ngày. Khi màu của dầu trở nên đậm hơn hoặc đặc hơn, hoặc khi chiên xuất hiện bọt nhỏ màu trắng vượt quá một nửa diện tích chảo thì có nghĩa là dầu đã không đáp ứng được điều kiện an toàn và cần thay mới.

Thế nhưng dầu ăn cũng có hạn sử dụng như các thực phẩm khác. Hạn sử dụng in trên bao bì của các loại dầu thực vật vào khoảng 18 - 24 tháng. Sau khi đã mở nắp, hạn sử dụng dầu ăn bị rút ngắn. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, thời gian tiêu thụ tốt nhất của dầu sau khi mở nắp là trong vòng 3 tháng. Trong trường hợp không may mắn, dầu ăn hết hạn có thể trở thành môi trường sản sinh nấm mốc, ăn vào dẫn tới ngộ độc nấm mốc với các biểu hiện chóng mặt, ói mửa hết sức nguy hiểm.

Một sai lầm trong việc bảo quản dầu ăn là đựng trong bình thủy tinh trong suốt. Loại bình này có thể rất sang trọng và phù hợp với căn bếp nhưng việc để ánh sáng tiếp xúc thẳng với dầu lại khiến dầu ăn nhanh hỏng hơn. Bạn nên lựa chọn một chiếc bình, chai có màu hoặc mờ đục để dựng dầu. Khi dầu ăn có dấu hiệu chuyển màu và hương vị kỳ lạ, đừng ngần ngại vứt bỏ chúng và mua chai dầu mới. Hãy ghi nhớ một câu nói thú vị trong ngành thực phẩm: "Nếu cảm thấy nghi ngờ, cứ bỏ nó đi" (When in doubt, throw it out).

