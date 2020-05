Thịt lợn xuất hiện dấu hiệu sau dù tiếc cũng phải vứt ngay, có được cho cũng không cầm

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

Thịt lợn đang tăng giá kỷ lục nên một số người bán hàng đã lợi dụng "phù phép" biến thịt ôi thiu, không đảm bảo chất lượng để bán ra thị trường. Chị em nên tỉnh táo để tránh mua phải thịt lợn kém chất lượng, rước bệnh về cho gia đình.

Nhìn vào da lợn

Bì lợn ngon sáng trắng, mỡ lợn độ dày vừa phải, không được mỏng quá.

Thường phần da của những con lợn ngon, khỏe sẽ có màu trắng. Máu dưới chân lông có màu đỏ tươi, phần mỡ trắng, sáng. Nếu con lợn nào mà có nhiều đốm đỏ nhỏ xuất hiện ở phần da, chân lông màu tím đậm thì nhiều khả năng nó đã bị ốm, bệnh. Vì có thể con lợn đó không bị cắt tiết mà đã chết từ trước rồi đem xẻ thịt. Gặp những miếng lợn mà phần da có dấu hiệu như vậy thì phải tránh xa.

Ngoài ra, khi mua thịt cần để ý chỗ liên kết giữa phần nạc và mỡ. Nếu 2 phần nạc và mỡ tách rời, có dịch vàng rỉ ra thì khả năng con lợn đó được nuôi tạo nạc. Phần mỡ lợn cũng không được mỏng quá, nhất là những con lợn nào có phần mỡ chỉ dày chưa đến 1cm thì tuyệt đối không nên mua.

Màu sắc của thịt

Lợn tươi lớp màng se, khô, màu đỏ tươi

Miếng thịt lợn còn tươi lớp màng sẽ khô, màu đỏ tươi, bề mặt hơi se, phần mặt cắt có màu sáng hồng, mềm. Mỡ cũng màu sáng, chắc, khớp xương trong, tủy xương bám vào thành ống.

Nếu thịt ôi thì màu nhợt nhạt, phần mỡ sẫm màu, bở. Khớp xương nhớt, dịch đục.

Độ đàn hồi của thịt

Ấn tay vào thịt để thử độ đàn hồi

Độ đàn hồi là một trong những dấu hiệu quan trọng cần biết khi mua thịt lợn.

Có thể thử độ đàn hồi bằng cách lấy ngón tay ấn vào thịt rồi buông ra. Nếu không để lại dấu tay, thớ thịt nhanh trở về lúc ban đầu và có màu đỏ hồng thì đó là thịt tươi. Còn nếu miếng thịt còn để lại dấu tay thì đã ôi.

Với thịt lợn ôi, người bán hàng thường tẩm ướp hàn the, muối diêm... để đánh lừa người tiêu dùng là thịt vẫn còn tươi. Do đó, khi mua thịt người tiêu dùng cần lưu ý miếng thịt có tẩm hàn the rất tươi, cầm thấy cứng nhưng khô, thớ thịt săn, không dính. Khi cắt sâu vào bên trong, thịt khá nhũn, chảy dịch, có mùi, có độ đàn hồi kém.

Mùi của thịt

Khi mua thịt, cần phải tinh ý nhận ra mùi của miếng thịt để chọn được miếng thịt tươi ngon. Thịt tươi sẽ có mùi thơm đặc trưng. Những người mổ và bán thịt lợn lâu năm đều cho rằng khi ngửi, nếu thấy thịt có mùi hôi chứng tỏ lợn bị bệnh.

Hơn hết, người mua cần mua thịt ở những cơ sở uy tín, đảm bảo. Trong trường hợp không xác định được rõ nguồn gốc của thịt, khi mua về cần trần qua nước sôi. Nếu thấy có các biểu hiện bất thường như khi thái thịt, các thớ thịt, bắp thịt nếu có bọc nhỏ màu trắng phải loại bỏ ngay vì đó là kén sán.

