Rùng mình với những món ăn bị cấm tiệt ở xứ cờ hoa

Thứ Hai, ngày 11/06/2018 13:00 PM (GMT+7)

Món ăn kinh dị Sự kiện:

Mặc dù ở Mỹ mọi người có thể dễ dàng thưởng thức tất cả món ngon trên thế giới, thế nhưng 9 món ăn sau sẽ không giờ có cơ hội xuất hiện trên bàn ăn.

Phô mai giòi

Không chỉ bị cấm ở Mỹ mà còn ở các nước EU, bởi vì có một vấn đề trong quá trình sản xuất. Phô mai khi được ủ quá lâu tạo điều kiện cho ruồi đẻ trứng bên trong. Khi ấu trùng ruồi này nở, chúng sẽ ăn phô mai và phân hủy các chất béo bằng dịch tiêu hóa, làm cho phô mai mềm, thúc đẩy quá trình lên men tạo ra mùi vị độc đáo. Tuy nhiên, món ăn này sẽ tạo ra một loại giun Ugi ký sinh trong ruột, gây hại cho cơ thể.

Súp vây cá mập

Vây cá mập là nguyên liệu cao cấp trong ẩm thực Trung Quốc. Tại Mỹ, người ta đánh bắt cá mập quá mức để xuất khẩu sang Trung Quốc, kết quả là loài động vật này đang đối viện với nguy cơ tuyệt chủng cao.

Cá nóc

Cá nóc có độc tố tetrodotoxin mạnh hơn 1200 lần so với kali xianua, tỷ lệ gây tử vong rất cao. Bởi vì mức độ quá nguy hiểm, thế nên ở Mỹ chỉ có 17 nhà hàng được nhà nước cấp phép hoạt động, nhưng cũng ít có ai mạo hiểm ăn thử.

Sữa không tiệt trùng

Sữa không tiệt trùng bị cấm ở 28 trong số 50 tiểu bang vì có nguy cơ chứa Escherichia coli, salmonella …Ngoài ra, đối với pho mát làm từ sữa không được tiệt trùng, thời gian lên men phải từ 60 ngày trở lên.

Sô cô la trứng

Bên trong quả trứng socola này sẽ có một món đồ chơi hấp dẫn. Thế nhưng ở Anh, đã có 3 đứa trẻ chết vì món đồ chơi bị mắc kẹt trong cổ họng. Kể từ đó, ở Mỹ cấm để đồ chơi trong thực phẩm.

Absinthe

Absinthe là một loại rượu làm từ các loại thảo mộc, nó nổi tiếng với mùi hương và hương vị độc đáo, có nồng độ cồn từ 45-90%. Trong khi chiếc bánh ăn kèm có chứa thành phần hương vị gọi là Zunjong, được cho là gây ảo giác, đầu óc không tỉnh táo, bị cấm bán ở Mỹ và các nước ở châu Âu.

Haggis

Đặc sản kinh dị của người Scotland được làm từ nội tạng cừu, tim, gan, phổi…sau đó nhồi trong dạ dày cừu. Người ta lo lắng rằng trong quá trình giết mổ, nội tạng bị nhiễm khuẩn, một số người Mỹ không muốn ăn món ăn “ghê rợn” này, haggis bị cấm ở rất nhiều nước.

Trái Ackee

Trái Ackee là loại trái cây chính của nước Jamaica, nhưng lại hiếm khi được ăn ở các nước khác. Ackee có hạt màu đen lớn ở giữa, không vị. Lý do nó bị cấm ở Mỹ là do tính độc hại, chỉ cần ăn sai cách có thể dẫn đến cái chết. Khi trái này còn non, nó chứa chất rất độc có thể gây co giật, hôn mê, thậm chí có thể chết sau vài giờ. Ngay cả khi chín, nó vẫn cần được xử lý loại bỏ phần độc mới có thể ăn được.

Dầu Sassafrasu (dầu xá xị)

Sassafras là một cây phát ra mùi hương hoa quả như cam quýt, nó thường được chiết xuất làm hương liệu cho các món ăn. Tuy nhiên, người ta tìm thấy chất Safrole trong dầu là một chất độc hại, việc nó được sử dụng trong thực phẩm là bị cấm ở Mỹ. Người ta thay thế bằng cây long não có mùi hương tương tự.