Rã đông thịt chỉ cần vài giọt này, đảm bảo thịt mềm tươi trong 5 phút

Hầu như hiện tại các gia đình đều trữ đông thịt trong ngăn đá tủ lạnh để ăn dần. Khi cần chế biến, chỉ cần mang thịt ra rã đông là được. Đa phần mọi người sẽ rã đông bằng cách cho vào lò vi sóng hoặc ngâm trong nước nóng. Tuy nhiên, việc cho thịt vào nước nóng để rã đông sẽ làm thịt bị chín mềm bên ngoài, bên trong vẫn lạnh và sống nguyên, còn lò vi sóng thì không phải nhà nào cũng có.

Theo tiết lộ của đầu bếp giàu kinh nghiệm, có một cách rã đông rất nhanh, cho dù thịt đông cứng đến đâu, bạn chỉ cần vài giọt này là thịt sẽ rã đông sau 5 phút. Cách làm cụ thể như sau:

Bạn chuẩn bị một chậu nước nhỏ, cho 1 thìa muối và vài giọt giấm trắng vào, khuấy đều. Sau đó bạn thả miếng thịt cần rã đông vào, đợi trong khoảng 5 phút hoặc hơn tùy kích thước, độ dày miếng thịt. Lưu ý, không nên cho thịt vào ngay từ đầu sẽ làm thịt bị nhạt mà nên đợi muối cùng giấm hòa tan hoàn toàn hãy thả thịt vào. Việc này giúp thịt sau khi rã đông giữ được vị ngọt sau khi nấu.

Nhiều người lo ngại cho giấm vào nước ngâm thịt sẽ khiến thịt có mùi, ảnh hưởng đến hương vị. Tuy nhiên, giấm trắng không những không ảnh hưởng đến mùi vị của thịt mà còn khiến thịt bớt mùi tanh.

Mục đích chính của việc cho giấm trắng là để tăng tốc độ rã đông cho thịt đông lạnh. Trong giấm trắng có chứa nhiều axit axetic, axit axetic có thể hạ thấp điểm đóng băng của nước và có vai trò rã đông nhanh. Rã đông thịt với giấm trắng chỉ mất khoảng 5 phút, rất nhanh, không tốn thời gian chờ đợi. Trong khi đó cho thêm muối sẽ giúp khử bớt vi khuẩn và muối còn làm chất xúc tác khiến thịt rã đông nhanh hơn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số cách rã đông thịt khác:

- Rã đông bằng muối

Các bạn cần chuẩn bị một âu lớn, sau đó cho nước ấm vào. Nước ấm chỉ nên khoảng 40 độ C, không được vượt quá 50 độ C sẽ làm thịt bị chín tái bên ngoài. Nhiệt độ của nước cũng không được thấp hơn 30 độ C, sẽ dễ làm sản sinh ra vi khuẩn.

Sau khi chuẩn bị nước ấm, chúng ta cho thêm 2 muỗng muối vào và dùng đũa khuấy đều để muối tan hoàn toàn. Sau đó cho miếng thịt đông lạnh vào âu nước để rã đông. Rã đông thịt theo cách này không chỉ làm tăng tốc độ tan băng của thịt mà muối ăn còn có thể ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn một cách hiệu quả.

- Sử dụng chanh

Cho vài lát chanh và gừng vào trong nước, sau đó ngâm thịt trong 10 phút, thịt sẽ mềm từ từ. Gừng và chanh giúp thịt nhanh rã đông đồng thời giúp loại bỏ vi khuẩn và mùi tanh của thịt.

- Rã đông bằng "dòng nước mát"

Để miếng thịt đông lạnh trong túi bảo quản vào nồi. Đổ nước có nhiệt độ từ khoảng 8 -10 độ C vào nồi. Chú ý, đổ nước từ từ và không đổ trực tiếp lên thịt. Đổ nước và ngâm như vậy trong 30 phút, thịt trong túi sẽ rã đông nhanh hơn mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon, chất lượng như khi mới mua về.

- Rã đông bằng ngăn mát tủ lạnh

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy thực phẩm cần sử dụng trong ngăn trữ đông ra cho vào ngăn mát tủ lạnh. Với cách rã đông này bạn có thể để thực phẩm trong ngăn mát tủ lạnh thêm 1-2 ngày mà thực phẩm vẫn đảm bảo chất lượng.

Thông thường thì nên để qua đêm trong ngăn mát thức ăn cần dùng cho ngày hôm sau. Sau một đêm, các loại thực phẩm đông lạnh như thịt, cá sẽ mềm ra và bạn có thể chế biến, sử dụng được ngay.

Đối với thực phẩm đông lạnh có khối lượng lớn như gà nguyên con, thịt tảng, thời gian rã đông trong ngăn mát có thể lâu hơn nên bạn cần tính toán thời gian cần sử dụng để cho vào rã đông cho hợp lý.

Lưu ý, để giảm thời gian rã đông thì với thịt vừa mua về, bạn rửa sạch, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn, để vào trong những túi sạch hoặc túi chân không và trữ đông như thường lệ. Mỗi lần sử dụng, chỉ lấy một phần lượng đủ dùng. Thịt được cắt nhỏ giúp thời gian rã đông nhanh hơn, tránh phải rã đông rồi lại đông lạnh cả tảng thịt lớn trong mỗi lần lấy nguyên liệu ra để chế biến.

Sai lầm cần tránh khi rã đông thực phẩm

- Rã đông thực phẩm ở nhiệt độ thường

Rất nhiều bà nội trợ rã đông thực phẩm bằng cách để thực phẩm (thông thường là thịt đông lạnh) ra bên ngoài ở nhiệt độ thường. Đây là cách làm sai lầm vì khi ở nhiệt độ thường, thậm chí thời tiết lạnh mùa đông thì thực phẩm vẫn dễ bị vi khuẩn xâm nhập và hư hỏng.

- Tái trữ đông thực phẩm đã rã đông

Một sai lầm khác mà nhiều người thường gặp phải là khi không dùng hết phần thịt đã rã đông thường tiếp tục cho vào tủ trữ đông lại. Cách làm này thật sự không an toàn vì thịt sau khi rã đông sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn, nếu tiếp tục cho vào ngăn đông sẽ thúc đẩy vi khuẩn sinh sôi, chất lượng thực phẩm giảm và khi dùng dễ bị ngộ độc.

Trên đây là hướng dẫn các biện pháp rã đông thực phẩm đơn giản, các bạn nên tham khảo để biết cách chế biến thực phẩm đông lạnh an toàn và ngon miệng.

