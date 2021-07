Phần tưởng bỏ đi của quả mít dùng để làm món này, nhà giàu cũng phải thi nhau gắp

Thứ Sáu, ngày 02/07/2021 16:00 PM (GMT+7)

Tận dụng phần xơ mít thừa, người nhà nghèo lấy ra xào tỏi ai ngờ thành phẩm ngon nức nở, đến nhà giàu còn phải bắt chước.

Trên diễn đàn ẩm thực, chị My Na khoe cây mít của nhà ngoại, "Vườn nhà ông bà ngoại có trồng mấy cây mít, giống mít dai ta cũ, giòn ngọt và múi nào cũng đầy mật. Chỉ có điều, ông bà cứ để mít lớn tự nhiên, không chăm sóc cũng chẳng bọc quả, thành ra hầu như quả nào cũng bị sâu.".

Cây mít nhà ngoại chị Na

Tiếc quả mít ngon, chị My Na tận dụng cả phần xơ mít để xào tỏi. "Món này hình như các bạn Nghệ An - Hà Tĩnh hay có, gia vị thì cũng tùy khẩu vị từng gia đình. Mình chỉ xào đơn giản thôi, chính bản thân mình còn thay đổi mỗi lần nấu nên không gọi là "công thức" mà chỉ là "cách làm" nhé!", chị My Na chia sẻ.

Múi mít và xơ mít được bóc ra

Chọn xơ mít: Chọn những phần sxơ già, vàng, có vị ngọt rồi nhé. Xơ trắng thường nhạt và rất dai. Nếu xơ mít to thì có thể tước nhỏ lại.

Xơ mít xào tỏi thêm chút ớt, hành thơm

Xào xơ mít:

- Phi thơm tỏi + ớt thái nhỏ và đổ xơ mít vào xào. Xơ mít ngọt rồi nên chỉ thêm 1 chút bột canh. Có thể xào cùng với thịt băm càng ngon.

- Đảo nhanh tay cho xơ mít săn, bóng. Lưu ý cho nhiều dầu/mỡ chút vì xơ mít hút nhiều dầu. Xơ mít có đường nên cũng dễ cháy.

- Cuối cùng thêm hành/mùi/mùi tàu…hoặc rắc chút hạt tiêu tùy khẩu vị.

Xơ mít xào ăn cơm nóng, đặc biệt là những ngày mưa, mát trời rất đưa cơm.

