Những thực phẩm làm hỏng “chuyện yêu”

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều loại thực phẩm bạn thích ăn mà không biết rằng nó có thể làm giảm hàm lượng testosterone và do vậy ảnh hưởng tới “chuyện ấy”.

Bạc hà

Nhai kẹo cao su có thể là thủ phạm khiến bạn “hạ nhiệt yêu”. Tinh dầu bạc hà có trong nước súc miệng cũng có thể làm giảm lượng testosterone.

Đường

Các nghiên cứu cho thấy lượng insulin cao, hormon chủ yếu được bài tiết sau khi ăn, có liên quan với lượng testosterone thấp

Rượu

Các nhà khoa học cho rằng ngoài việc làm giảm testosterone, rượu cũng có thể khiến dạ dày bị đầy hơi và luôn có cảm giác no. Điều này chắc chắn không có lợi cho “cuộc yêu”.

Thực phẩm đóng hộp

Nếu bạn định ăn thực phẩm đóng hộp thường xuyên thì hãy suy nghĩ lại, vì BPA có trong thực phẩm đóng hộp rất không tốt cho lượng testosterol và bạn nên tránh.

Thịt đỏ

Nhiều người tin rằng thịt đỏ cung cấp năng lượng ngay lập tức và do vậy nên ăn trước khi “vào cuộc”. Nhưng sự thật là vì thịt đỏ rất khó tiêu, nó sẽ mang lại cảm giác no lâu và đầy bụng, tình trạng này không lý tưởng cho “cuộc yêu” của bạn.

Pho mai

Bạn cần tránh bất cứ thực phẩm nào chứa pho mai trước khi “yêu” vì pho mai khó tiêu. Vì vậy để tránh “xì hơi” trong khi “hành động”, hãy tránh loại thực phẩm hấp dẫn này.

Táo

Vì táo có chứa lượng insulin cao, nó có thể gây nguy cơ cho testosterone.

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên chứa nhiều đường không tốt cho việc tăng testosterone, do vậy nên tránh trước khi bước vào “cuộc yêu”.

Nước tonic

Bạn có biết nước tonic là một đồ uống ức chế ham muốn tình dục? Chất quinine tạo hương vị cho loại nước này làm giảm lượng testosterone

Súp lơ xanh

Mặc dù súp lơ xanh tốt cho sức khỏe, song nó cũng chứa loại đường khó tiêu hóa và do vậy bạn nên tránh khi chuẩn bị “yêu”.

Đậu nành

Khi ăn nhiều, đậu nành có thể trở thành cơn ác mộng với nam giới. Ngoài ra, khi được chế biến ở nhiệt độ cao nó có thể ảnh hưởng tới lượng testosterone.

Đậu đỗ

Với hàm lượng chất xơ cao, đậu sản sinh ra loại đường khó tiêu hóa, do đó làm giảm ham muốn. Vì đậu đỗ tạo ra khí metan nên nó mang lại cảm giác no và do vậy không nên ăn trước khi bước vào “cuộc yêu”.

