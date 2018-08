Những thực phẩm khiến bữa ăn của bạn trở nên công cốc

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 10:02 AM (GMT+7)

Không phải ăn gì cũng khiến bạn no. Thực tế, nhiều thực phẩm không giúp bạn làm dịu cơn đói mà khiến bụng càng cồn cào hơn.

Chất ngọt nhân tạo

Theo tờ Independent, chất làm ngọt nhân tạo có mặt trong soda hoặc bất cứ loại thực phẩm nào đều kích thích các tế bào não, gây cảm giác đói dữ dội. Từ đó khiến bạn thèm và ăn nhiều đồ ngọt suốt cả ngày. Theo thời gian, quá trình này gây ảnh hưởng đến các trung tâm kiểm soát cơn đói của não.

Đồ ăn nhẹ có vị mặn

Có thể dễ dàng giải thích vì sao mọi người thường có cảm giác thèm cái gì đó ngọt sau khi chén xong một túi khoai tây chiên. Khoai tây chiên, bánh quy và các thức ăn mặn có xu hướng tiêu hóa carbs đơn giản một cách nhanh chóng, có thể khiến nồng độ insulin lên cao rồi tụt xuống thất thường. Khi vị giác liên kết với não cùng hành động, các loại thực phẩm ngọt luôn được nghĩ đến sau khi đã tiêu thụ nhiều thức ăn mặn. Hơn nữa, nhờ một hiện tượng gọi là cảm giác no nên sau khi ăn đồ mặn rồi đến đồ ngọt, dạ dày sẽ luôn cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.

Nước ép

Nước ép trái cây dễ gây “giận dữ” cho lượng đường trong máu. Những đồ uống được cho là lành mạnh này thường chứa đường khá cao và điều đó có nghĩa uống một ly nước trái cây có thể khiến lượng đường trong máu tăng và sau đó nó sẽ quay lại gây cảm giác đói cồn cào, theo Tiến sĩ Mitzi Dulan (người Mỹ, tác giả của cuốn The Pinterest Diet: How to Pin Your Way Thin Pinterest Diet.

Để nước ép trái cây thật sự phát huy hiệu quả trong việc cắt cơn đói, thay vì uống nước ép nguyên chất, hãy pha trộn nó cùng với một muỗng protein hoặc bơ để giúp cân bằng lượng đường trong máu và tăng cảm giác no.

Chuyên gia dinh dưỡng và tập thể dục sinh lý học Kathleen Alleaume cũng giải thích trên Independent rằng khi bạn uống nước ép không có chứa nhiều chất xơ chỉ khiến cơ thể hấp thu chất lỏng, đặc biệt là đường fructose nhanh hơn và điều này khiến bạn có cảm giác muốn ăn nhiều thứ khác nữa.

Đồ ăn nhanh

"Hầu hết các thành phần trong thức ăn nhanh, như chất béo trans có thể gây sưng ruột, làm suy yếu khả năng sản xuất chất dẫn truyền cảm giác ngon miệng và kiểm soát mức dopamine và serotonin của cơ thể" - Tiến sĩ Decotiis nói. Ngoài ra, khi đường ruột hấp thụ fructose (thường thấy trong bánh và các món tráng miệng) một cách nhanh chóng sẽ gây đột biến insulin và cơn đói thậm chí trở nên mãnh liệt hơn. Cuối cùng, thức ăn nhanh thường chứa nhiều muối có thể thúc đẩy tình trạng mất nước.

Rượu

Chuyên gia Alleaume nói rằng: “Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng rượu sẽ khiến não tăng cảm giác đói, khiến bạn thèm ăn nhiều hơn".

Quả thực như thế, rượu không chỉ gây biếng ăn mà còn đánh lừa cảm giác đói. Theo một nghiên cứu được công bố trong Alcohol & Alcoholism, uống từ ba ly rượu trở lên có thể làm giảm mức độ leptin - hormone thông báo no xuống 30%. Bên cạnh đó, rượu cũng có thể làm cạn kiệt lượng carbohydrate của cơ thể, gây cảm giác thèm carbs, Tiến sĩ Decotiis cho biết.