Những thực phẩm ăn khi đói hại "hơn cả thuốc độc"

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 10:00 AM (GMT+7)

Những loại thực phẩm vô cùng quen thuộc với nhiều người lại có thể là "thuốc độc" nếu ăn chúng vào khi đói. Không chỉ gây béo bụng, tăng cân, kích ứng cho hệ tiêu hóa mà chúng gây hại khủng khiếp cho sức khỏe của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Những khi đói bụng quá, bạn có thể thấy tay chân bủn rủn đến mức chỉ muốn ăn ngay một món gì đó hoặc uống tách cà phê, nước cam… Thế nhưng, nhiều đồ ăn và thức uống có thể gây hại cho sức khỏe nếu bạn tiêu thụ lúc đói.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng để bụng đói quá lâu giữa các bữa ăn hay hoàn toàn bỏ bữa có thể sẽ khiến bạn ăn nhiều hơn dẫn đến dễ bị béo bụng, tăng cân hơn. Trong nhiều trường hợp không còn lựa chọn nào khác để thỏa mãn cơn đói, bạn sẽ chọn lấy một món ăn bất kỳ có ngay trước mặt. Tuy nhiên, đây có thể là một sai lầm thật sự vì một số loại thức ăn hay đồ uống không chỉ không giảm bớt cơn đói mà còn gây đói nhiều hơn và kích ứng hệ tiêu hóa.

Bánh gạo

Độ giòn của bánh thường khiến bạn cảm thấy món ăn vặt này thật ngon lành nhưng bánh gạo thật ra lại không mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng hay tạo cảm giác no. Món ăn vặt này có chỉ số đường huyết thực phẩm (GI) cao, ở mức 82.

Theo một nghiên cứu, thực phẩm có chỉ số GI cao cung cấp nhiều năng lượng nhưng cuối cùng lại sẽ gây đói quá mức và khiến bạn ăn nhiều hơn. Do đó, bạn không nên ăn bánh gạo khi bụng đói để tránh nguy cơ ăn quá nhiều nhưng lại không mang đến giá trị dinh dưỡng nào.

Phomai

Lúc bạn cảm thấy đói cũng là lúc lượng đường trong máu thấp và cần một nguồn năng lượng. Cách để vượt qua cơn đói lúc này tốt nhất là tiêu thụ carbohydrate (phân hủy thành glucose). Tuy nhiên, các thực phẩm có chất xơ và protein cũng sẽ giúp bạn duy trì mức năng lượng lâu hơn.

Vấn đề ở đây là phô mai không chỉ thiếu carbohydrate cung cấp năng lượng hay giảm cảm giác đói mà còn khiến bạn đói nhiều hơn. Phô mai có nhiều hợp chất protein gọi là casomorphin có thể gây ra phản ứng gây nghiện giống như thuốc phiện. Cùng với hàm lượng muối cao, việc ăn phô mai chỉ khiến bạn càng thèm ăn nhiều hơn mà thôi.

Khoai tây chiên

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình đã đầy bụng sau một bữa tối no nê nhưng vẫn còn muốn ăn thêm món tráng miệng nữa không? Tình trạng này là do tâm lý mặc dù bạn đã no rồi nhưng nhìn thấy còn đồ ăn nên lại cảm thấy đói. Kết quả là, cơn thèm ăn vẫn còn tiếp tục và bạn lại muốn ăn thêm nhiều loại thực phẩm khác.

Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn ăn các thức ăn vặt có vị mặn như khoai tây chiên. Cơ thể có thể thấy no vì có thành phần muối nhưng vẫn cần năng lượng đường và glucose, nên thực chất thì bạn vẫn còn đói bụng và muốn ăn thêm nữa.

Nước ép cam

Nước ép cam không phải là một lựa chọn tốt để thỏa mãn cơn đói của bạn. Một nghiên cứu công bố trong Tạp chí Nature đã cho thấy carbohydrate dạng lỏng có khả năng làm no thấp hơn 17% so với carbohydrate dạng rắn. Thế nên, khi đói bụng quá thì bạn nên tìm thứ khác để ăn thay vì tìm cách thỏa mãn cái bụng đói của mình bằng một loại thức uống như nước cam.

Nước trái cây sẽ làm tăng lượng đường trong máu, khiến bạn chỉ có cảm giác no ngắn ngủi nhưng lại đói cồn cào không lâu sau đó. Không những thế, cam còn có thành phần rất giàu axit, nên có thể gây ợ nóng và làm trầm trọng hơn các triệu chứng trào ngược dạ dày.

Cà phê

Bạn có thể lựa chọn một cốc cà phê vì nghĩ rằng chất caffeine trong đó làm ức chế cảm giác thèm ăn nhưng đây không hẳn là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Cà phê khi uống sẽ khiến cho dạ dày sản xuất nhiều axit hơn, làm tăng tình trạng viêm trong niêm mạc dạ dày.

Việc uống cà phê khi bụng đói nhiều khả năng còn khiến bạn cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Một số triệu chứng khác cũng thường xuất hiện như cảm giác bồn chồn, tăng nhịp tim, dễ nổi nóng và thiếu khả năng tập trung. Nhiều nghiên cứu còn cho thấy uống cà phê khi bụng đói còn gây gián đoạn nhịp sinh học bình thường của cơ thể.

Khoai lang

Ăn khoai lang khi đói sẽ gây tổn thương dạ dày vì các chất trong khoai lang kích thích dạ dày gây nên cho bạn cảm giác đầy bụng, khó chịu và ợ chua. Đặc biệt những người bị bênh dạ dày càng nên tránh xa khoai lang lúc đói. Nếu không bệnh sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Thực phẩm chứa nhiều đường

Đường là một loại thực phẩm rất tốt cho tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ thức ăn. Nhưng nếu đang đói bụng mà bạn lại ăn những loại thực phẩm chứa nhiều đường, tức là bạn đang làm tổn hại đến cơ thể và sức khỏe. Vì khi đó, lượng đường trong máu của bạn tăng cao đột ngột nên dễ mắc bệnh không có lợi cho cơ thể.

Sữa và sữa đậu nành

Hai loại thức ăn này có chứa đạm cao, giàu vitamin nhưng nếu dùng nó vào đồ ăn nhanh để chống đói thì lại phản tác dụng. Vì lượng protein lúc này không làm đúng vai trò dinh dưỡng của nó, khiến cơn đói của bạn không được xoa dịu.

Chuối

Quả chuối chứa rất nhiều nguyên tố magiê. Nếu như ăn chuối lúc bụng đói thì dĩ nhiên sẽ làm cho hàm lượng magiê ở trong máu tăng cao, tạo thành sự mất cân bằng giữa tỷ lệ canxi và magiê ở trong máu. Như vậy sẽ ảnh hưởng việc đưa máu lên tim và rất có hại cho sức khỏe.

Thức ăn cay

Việc ăn các thức cay nhiều khả năng sẽ gây kích ứng hệ tiêu hóa. Thông thường, dạ dày bắt đầu tăng cường sản xuất dịch tiêu hóa trước bữa ăn. Khi bạn ăn thức ăn cay, niêm mạc dạ dày sẽ bị kích thích và ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài. Các thực phẩm cay không thật sự gây ra các chứng ợ nóng hoặc loét dạ dày nhưng việc ăn cay thường xuyên có thể khiến cho hai triệu chứng này trở nên tồi tệ hơn.

Do đó, dù bạn có bị hấp dẫn bởi vị cay của thức ăn đến đâu chăng nữa thì cũng không nên ăn chúng thường xuyên, đặc biệt là khi đói bụng quá.

Sushi

Sushi là một trong những lựa chọn bạn nên tránh xa dù thật sự có đói bụng quá nhiều đi chăng nữa. Trong sushi có thành phần chủ yếu là cơm trắng và không có chất xơ bão hòa nên thường sẽ nhanh được tiêu hóa. Không những thế, bạn sẽ phải ăn sushi kèm với nước chấm nhưng trong thành phần nước chấm mặn lại chứa nhiều natri. Điều này sẽ khiến bạn nhầm lẫn cảm giác đói và khát nên lại càng đói hơn sau khi ăn.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/nhung-thuc-pham-an-khi-doi-hai-hon-ca-thuoc-doc-1632531.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/nhung-thuc-pham-an-khi-doi-hai-hon-ca-thuoc-doc-1632531.tpo