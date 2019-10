Những loại trái cây ăn khi đói gây hại khủng khiếp

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Một số trái cây như cam quýt, chuối, lê hay dưa chuột chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, những người bị bệnh về dạ dày không nên ăn những trái cây này lúc đói vì cơn đau có thể trầm trọng hơn.

Quả hồng

Nếu ăn hồng khi đói, nhựa, các chất pectin và axit tannic trong nó có thể kết hợp với axit trong dạ dày tạo thành chất kết tủa cực mạnh. Chúng rất khó hòa tan và tiêu hóa, dẫn đến bệnh sỏi dạ dày.

Cam, quýt, bưởi, chanh

Cam, quýt, bưởi, chanh chứa nhiều axit trái cây, kích thích thực quản và niêm mạc dạ dày nếu ăn khi bụng rỗng. Điều đó dẫn đến buồn nôn, ợ hơi, khó chịu. Ngoài ra, chúng cũng chứa nhiều chất xơ thô và fructose, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa.

Bắt đầu ngày mới với một cốc nước cam tươi nghe có vẻ tốt cho sức khỏe, nhưng sự thật thì ngược lại. Trái cây họ cam có tính axit cao. dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như ợ nóng, nặng bụng và giảm tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng.

Chuối

Trái cây này chứa lượng lớn magiê và kali sẽ gây ra sự gia tăng đột biến về số lượng magiê và kali trong máu, làm mất cân bằng canxi nếu bạn ăn khi bụng rỗng. Ngoài ra, ăn chuối khi đói gây ra các vấn đề ở ruột và tăng lượng đường vào buổi sáng, khiến bạn cảm thấy buồn ngủ và cạn kiệt năng lượng sau vài giờ.

Ăn chuối khi đói có thể làm giảm mức năng lượng của bạn. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy tràn trề năng lượng nhờ hàm lượng đường cao trong chuối, nhưng sau một vài giờ, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy đói và mệt trở lại. Ăn chuối cũng gây một số nguy cơ cho người mắc hội chứng ruột kích thích, gây tiêu chảy.

Quả lê

Loại quả này chứa chất xơ thô, có thể làm tổn thương lớp niêm mạc dạ dày trống rỗng. Lê cũng không giúp bạn no, vì vậy, nó không phải là bữa sáng lý tưởng.

Dưa chuột

Dưa chuột rất giàu axit amino. Tuy nhiên, ăn dưa chuột khi đói có thể gây đau bụng, ợ nóng, đầy hơi và khó chịu. Đặc biệt, những người bị bệnh về dạ dày không nên ăn dưa chuột lúc đói vì cơn đau có thể trầm trọng hơn.

Cà chua

Cà chua là loại quả chứa rất nhiều pectin – một dạng keo tự nhiên trong trái cây, đồng thời có nhiều chất keo dạng bột thuộc thành phần có tính hòa tan. Ăn cà chua lúc đói bụng rất dễ sinh ra các phản ứng hóa học với axit, khiến cho áp lực dạ dày tăng lên, gây giãn nở dạ dày cấp tính, khiến bạn cảm thấy đầy hơi, đau bụng.

Mía và vải

Trong mía và vải chứa hàm lượng đường rất cao. Vì vậy khi đói bụng tuyệt đối không được ăn nhiều mía và vải, nếu không thì sẽ bị ngất vì hàm lượng đường trong cơ thể đột ngột tăng cao.

Sơn trà

Vị chua của sơn trà có tác dụng tiêu thức ăn. Tuy nhiên nếu như ăn quả sơn trà lúc đói bụng thì không chỉ bị tiêu hao hết khí mà còn làm tăng cảm giác đói bụng khiến cho dạ dày phải hoạt động nhiều hơn.

Những loại trái cây nên ăn khi đói

Quả kiwi

Quả kiwi rất giàu kali, magie, vitamin E và chất xơ dồi dào. Hàm lượng vitamin C của kiwi còn cao gấp đôi so với cam. Loại quả này bạn nên ăn vào lúc bụng đói sẽ giúp cơ thể dễ hấp thu chất dinh dưỡng từ chúng hơn khi ăn vào lúc no.

Táo

Táo là một loại trái cây vô cùng tốt cho cơ thể chúng ta, ngoài chất chống oxy hóa và flavonoid, giúp làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng, đau tim và đột quỵ thì táo còn rất có lợi cho sức khỏe răng miệng và những người muốn giảm cân. Chính vì vậy bạn có thể thoải mái ăn loại trái cây này khi đói nhé.

Dâu tây

Trong dâu tây có chứa các chất bảo vệ, chống oxy hóa cao gấp 10 lần so với quả cà chua giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây ung thư, ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu. Bên cạnh đó, dâu tây còn chứa các loại vitamin như A, B1, B2 và đặc biệt là lượng vitamin C khá cao, hơn cả cam, dưa hấu giúp cơ thể tăng sức đề kháng chống nhiễm trùng, nhiễm độc, cảm cúm và chống stress, lão hóa (oxy hóa).

Dưa hấu

Loại hoa quả này chứa 92% nước và chứa glutathione giúp tăng cường hệ miễn dịch. Dưa hấu cũng chứa nguồn lycopene tốt - chất chống oxy hóa chống ung thư. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng khác, nguồn vitamin C và kali dồi dào cũng có trong dưa hấu.

Ổi và đu đủ

Hai loại quả này cũng chứ hàm lượng vitamin C rất cao. Ổi giàu chất xơ và ngăn ngừa táo bón, ổi cũng rất tốt trong việc làm đẹp da ngay từ bên trong. Còn đu đủ chứa cartotene được xem là tốt cho mắt. Cả rhai loại này khi ăn vào lúc đói sẽ giúp giải đọc, cung cấp năng lượng và hỗ trợ quá trình giảm cân.