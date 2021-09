Những sai lầm khi ăn cá có thể khiến cơ thể bạn phải 'trả giá đắt'

Thứ Ba, ngày 07/09/2021 12:00 PM (GMT+7)

Thịt cá giàu dinh dưỡng, nhưng nếu ăn cá không đúng cách, lại có hại cho sức khỏe, thậm chí có khi còn mắc bệnh nghiêm trọng.

Những cách chế biến cá và ăn cá không tốt cho sức khỏe, có thể khiến cơ thể sinh bệnh:

Ăn não cá

Cá nuôi càng lâu thì hàm lượng kim loại nặng trong não càng cao. Nếu ăn não cá, rất có thể bị ngộ độc. Các bộ phận trên mình cá có hàm lượng thủy ngân cao được xếp theo thứ tự sau: Đầu cá, da cá, thịt cá, trứng cá.

Ví dụ ở cá chép, hàm lượng thủy ngân trong 200g da cá, thịt cá, trứng cá là rất thấp, nhưng với trên dưới 400g thì so với 200g trong da cá hàm lượng thủy ngân đã tăng lên 5 lần, còn trong não cá tăng 20 lần trở lên.mVì vậy những người thích ăn đầu cá cần ghi nhớ, cá càng lớn tuổi thì không nên ăn để tránh bị ngộ độc.

Ăn gỏi cá/cá sống

Đa số các loài cá đều bị nhiễm ký sinh trùng một cách tự nhiên. Nếu ăn cá sống, các kí sinh trùng này sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây bất lợi cho gan, làm cho gan bị nhiễm ký sinh trùng, thậm chí dẫn đến ung thư gan. Ngoài ra, cá có thể ăn phải các trứng sán có nhiều ngoài môi trường sống.

Khi vào cơ thể động vật, trứng sán phát triển thành các ấu trùng và nang sán cư ngụ ở trong nội tạng động vật. Một trong số những loài kí sinh trùng mà cá nhiễm phải là sán dây.

Loại ký sinh trùng này nếu không được tiêu diệt có thể lây sang cơ thể người và cư trú trong ruột của người suốt nhiều năm và gây ra những cơn đau quằn quại, sút cân và bệnh thiếu máu.

Ăn mật cá

Trong dân gian lưu truyền bài thuốc ăn mật cá để thanh nhiệt giải độc, tăng cường thị lực, giúp mắt sáng, giảm ho. Vì thế cho nên, dù mật cá có đắng thế nào mà nghe nói là "giã" được tật thì không ít người vẫn cứ cố "nuốt" để phòng bệnh theo phong trào.

Tuy nhiên, theo nghiên cứu khoa học cho thấy, mật cá cung cấp các men, enzyme song cũng chứa rất nhiều độc tố như tetrodotoxin, tác hại lên hệ thần kinh gây mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi.

Ăn mật cá cũng có thể bị trúng độc, sốc nhiễm khuẩn, chảy máu cấp thậm chí tử vong. Vì thế, lưu ý khi chế biến nên tránh làm vỡ mật cá, tránh để dịch mật cá bắn vào mắt.

Ăn cá khi đói

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn cá khi đói khiến cho nguy cơ phát tác bệnh gout tăng lên bởi vì hàm lượng chất đạm cao trong cá khi được nạp vào cơ thể bạn lúc đói sẽ làm tăng lượng Purine chuyển hóa thành dạng axit uric – một loại axit làm tổn thương ở mô, dẫn đến bệnh gout. Vì vậy, để tránh nguy cơ mắc bệnh gout, bạn không nên ăn cá lúc đang đói.

Ăn cá khi đang uống thuốc ho

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người ho lâu ngày và phải dùng thuốc điều trị không nên ăn cá, đặc biệt là cá biển để tránh bị dị ứng. Trong cá biển có chứa nhiều histamine, khi được nạp vào cơ thể quá nhiều nó sẽ xâm nhập vào quá trình tuần hoàn máu, gây ra hiện tượng dị ứng với histamine.

Ăn cá ướp (muối)

Có rất nhiều người thích ăn một số loại cá ướp, bởi chúng có hương vị đậm đà, tạo cảm giác ngon miệng và thèm ăn tốt hơn hẳn.

Trên thực tế, mọi người cũng nên biết rằng cá ướp có chứa nhiều muối, trong quá trình ướp nó sẽ tạo ra một lượng nhất định nitrit - chất gây ung thư đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo. Một số chuyên gia còn chứng minh rằng chỉ cần ăn một kg cá muối mặn ngang với việc hút 250 điếu thuốc. Nếu ăn loại cá này quá thường xuyên trong thời gian dài, nó có thể khiến huyết áp của bạn không ổn định hoặc gây hại rất nhiều cho cơ thể chúng ta, thậm chí gây ung thư.

Ăn cá hoang dã

Nhiều người thích đánh bắt cá ngoài tự nhiên nên sau khi bắt được cá về là nướng rồi ăn ngay, cách làm này thực sự rất sai lầm.

Cá sống ngoài tự nhiên không an toàn như cá được nuôi trồng do chúng ta không thể đảm bảo được những con cá này có an toàn trong môi trường sống hay không, liệu môi trường sống của chúng có bị ô nhiễm, một số kim loại nặng hoặc chất độc hại có thể tích tụ trong thịt cá hay không...

Nếu ăn phải những loại cá như vậy, bạn rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, trường hợp nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của chúng ta.

Ăn cá chiên

Sau khi chiên hoặc bị chiên nhiều lần, mỡ cá sẽ nhanh chóng bị oxy hóa, tạo thành benzopyrene và các chất có hại khác. Nếu ăn quá nhiều món ăn này, có thể làm bạn tăng nguy cơ suy tim hoặc ung thư thực quản.

Ngoài ra trong quá trình chiên, các protein, vitamin, khoáng chất của cá cũng dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, ảnh hưởng đến sự hấp thụ của cơ thể con người.

Ăn cá có chứa hàm lượng thủy ngân cao

Thông thường, các loại cá to, cá biển sâu và cá sống lâu năm thường có hàm lượng thủy ngân cao hơn như: Cá kiếm, Cá cờ (Marlin), cá mập; cá kình (hay còn gọi là cá đổng quéo, cá đầu vuông, cá nàng đào, Tilefish).

Một số loại cá không có nhiều thủy ngân đến mức bạn phải tránh hoàn toàn, nhưng cũng không dồi dào omega 3 để khiến bạn phải tiêu thụ thường xuyên. Không cần ăn nhiều cá sau đây: Cá vược, cá chim lớn, cá nục heo / cá dũa, cá bống, cá hồng biển.

Nếu chúng ta tiêu thụ một lượng nhỏ thủy ngân, cơ thể sẽ không có quá nhiều phản ứng bất lợi, nhưng thủy ngân có thể tích tụ trong cơ thể người, tiêu thụ lâu dài có nguy cơ ngộ độc thủy ngân .

Ngộ độc thủy ngân không chỉ làm tổn thương niêm mạc miệng mà còn có tác động làm ăn mòn đến đường tiêu hóa, thận và mao mạch. Khiến trẻ em cũng có thể gây tổn thương não.

Dưới đây là những nhóm người không nên ăn nhiều cá:

Những người bị bệnh gout

Bệnh gout là một bệnh rối loạn chuyển hóa có liên quan đến ăn uống do nồng độ axit uric quá cao trong huyết tương dẫn đến lắng đọng các tinh thể urat (muối của axit uric) hoặc tinh thể axit uric. Bệnh gout thường phát tác ở ngón chân cái nhưng cũng có thể lan ra cả bàn chân, mắt cá chân, đầu gối và bàn tay. Đàn ông và những người béo phì có nguy cơ bị gout cao hơn cả. Mỗi lần bệnh phát tác có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tháng.

Cá rất giàu purine, khi vào cơ thể nó sẽ phân hủy thành axit uric. Do vậy, nếu ăn càng nhiều cá sẽ càng làm tăng nguy cơ bị gút hoặc làm cho bệnh nặng thêm nếu bạn đang mắc bệnh.

Bệnh nhân bị xơ gan, rối loạn chức năng gan

Nên hạn chế ăn cá mòi, cá trích, cá ngừ, cá chép, cá bơn… Ngoài ra, trong các cách chế biến cá, món cá chiên thường không tốt cho sức khỏe, đấy là chưa kể khi chiên cá hàm lượng protein cũng giảm bớt, chưa kể, nếu cá bị cháy sẽ sản sinh các chất dễ gây ung thư. Với những bệnh nhân mắc bệnh huyết áp, có khối u và cả trẻ em… hạn chế ăn cá muối.

Người bị dị ứng hải sản

Có nhiều người gặp phải tình trạng này. Nguyên nhân là do cá chứa nhiều protein, cơ thể người có phản ứng dị ứng với loại protein này. Nếu bạn từng bị dị ứng với hải sản thì nên hạn chế ăn cá vì chúng có thể khiến bạn bị dị ứng thêm.

Rối loạn chức năng máu

Những người bị rối loạn chức năng máu như giảm tiểu cầu, dễ chảy máu, thiếu vitamin K...nên ăn ít cá vì cá có chứa một số chất có thể ức chế tiểu cầu, do đó làm tăng rối loạn chức năng máu của bệnh nhân.

Những người bị bệnh lao

Bệnh lao là bệnh do vi trùng lao hoạt động gây ra. Người bị nhiễm vi trùng lao có thể bị bệnh trong một thời gian ngắn sau đó, hoặc nhiều năm sau, khi hệ miễn dịch bị suy yếu vì nguyên do khác như tuổi già, bệnh tiểu đường, nhiễm HIV, bệnh thận hoặc ung thư.

Nếu bệnh nhân lao ăn nhiều cá nó có thể gây ra dị ứng, có thể dẫn đến buồn nôn, nhức đầu, đỏ bừng da, sung huyết giác mạc... Thậm chí, nó có thể khiến tim đập nhanh, tiêu chảy, đau bụng, khó thở, hoặc tăng huyết áp và tồi tệ hơn là gây chảy máu não.

Bệnh nhân vô sinh

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông bị suy giảm khả năng sinh sản một phần nguyên nhân do lượng thủy ngân tích trong cơ thể cao hơn. Có nhiều loại cá chứa lượng thủy ngân cao như cá kiếm, cá thu to, cá ngừ… Khi thủy ngân xâm nhập vào cơ thể, kết hợp với các tế bào hồng cầu trong máu sẽ cản trở chức năng của các tế bào sinh sản.

