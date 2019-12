Những món cực độc khi ăn cùng cà rốt, dừng ngay kẻo rước họa vào thân

Thứ Hai, ngày 23/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Cà rốt có hàm lượng dinh dưỡng cao, giúp chống lại nhiều bệnh nguy hiểm. Thế nhưng loại thực phẩm bổ dưỡng này sẽ gây hại đến sức khỏe của bạn và gia đình nếu không sử dụng đúng cách.

Giấm

Cà rốt kỵ axit do đó khi chế biến cà rốt đừng thêm giấm. Lượng carotene trong cà rốt khi kết hợp với giấm chúng sẽ phá hủy các chất dinh dưỡng mà carotene đem lại cho sức khỏe.

Thủy, hải sản có vỏ

Các loại thủy hải sản có vỏ đặc biệt là tôm hay cua khi ăn kèm với cà rốt có thể gây ngộ độc nguy hiểm. Điều đó là do trong vỏ các loài trên thường chứa 1 lượng lớn các asen hóa trị 5, khi kết hợp với vitamin C có nhiều trong cà rốt sẽ bị biến thành asen hóa trị 3. Đây là hoạt chất có tên gọi khác là thạch tín, chứa làm lượng độc tố cực cao rất nguy hiểm.

Nấu với gan động vật

Tuyệt đối không nấu chung cà rốt với gan của động vật, bởi trong gan động vật chứa rất nhiều các kim loại hàm lượng cao, đặc biệt là đồng và sắt. Trong khi đó, hàm lượng vitamin C có trong cà rốt sẽ làm oxy hóa mất hết công hiệu của các ion kim loại này. Bên cạnh đó, do chứa nhiều chất cellulose và axít oxalic, việc ăn cà rốt kèm sẽ gây rối loạn quá trình hấp thụ sắt trong cơ thể.

Cà rốt tuyệt đối không nên ăn cùng củ cải

Trong củ cải trắng chứa lượng vitamin C cực cao, rất tốt cho sức khỏe của con người, trong cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim, vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C, ăn cùng lúc sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng.

Kỵ với cà chua

Cà rốt kỵ với cà chua vì cà rốt chứa enzym phân giải vitamin C có trong cà chua; đồng thời khi dùng chung hai loại thực phẩm này sẽ làm giảm các thành phần dinh dưỡng của nhau.

Cà tím

Các chất dinh dưỡng có trong cà rốt và cà tím nếu kết hợp với nhau sẽ tạo thành các chất khó tiêu, gây hại cho dạ dày.

Chanh vàng

Chanh vàng rất giàu vitamin C, cà rốt thì chứa nhiều vitamin C phân giải enzyme, sẽ khiến Vitamin C trong chanh bị phá hủy, mất hết chất dinh dưỡng.

Lưu ý khi chế biến cà rốt

Cắt hay nạo nhỏ khi nấu ăn Thông thường do cà rốt khá cứng nên để nấu ăn nhanh hơn và đẹp hơn, các bà nội trợ thường hay cắt miếng nhỏ trước khi nấu. Điều này hoàn toàn không nên bởi khi thái, cắt nhỏ cà rốt sẽ khiến 50% các protein và carbohydrate hòa tan biến mất. Vì vậy tốt nhất nên thái to hoặc để cả củ khi chế biến là tốt nhất.

Nấu quá lâu

Nhiều bà nội trợ khi luộc cà rốt thường luộc rất lâu cho mềm, hay khi hầm kèm các món ăn lại hầm nát vì cho rằng sẽ giữ lại hàm lượng carotene được cao nhất. Điều này là hoàn toàn không nên bởi vốn dĩ trong cà rốt có rất nhiều nitrat, khi nấu cà rốt quá lâu và quá kỹ chất này sẽ đẩy nhanh quá trình biến thành nitri một hoạt chất gây độc. Chất nitri này khi vào cơ thể nếu ít thì gây hại cho sức khỏe, nếu nhiều có thể dẫn đến tử vong đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

Không nên sử dụng quá nhiều

Cà rốt tuy là loại thực phẩm ngon bổ và rẻ, thế nhưng người lớn không nên dùng quá 300g và trẻ em không dùng quá 150g loại củ này một tuần. Việc dùng quá nhiều cà rốt khiến lợi bất cập hại. Bởi khi được nạp vào cơ thể quá nhiều, lượng beta carotene trong cà rốt ứ đọng lại gây ra hiện tượng vàng da, chán ăn, sắc mặt và da tay chuyển thành màu cam, tăng lượng lipit trong máu, ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây cảm giác bồn chồn, mất ngủ.

