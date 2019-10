Những loại thực phẩm đắt đỏ nhất thế giới, giá hơn 200 triệu đồng/kg

Có một số loại thực phẩm nổi tiếng đắt tiền mà nhiều người đã biết như cá hồi đỏ, nấm cục … Tuy nhiên, những loại thực phẩm này đã được đẩy lên với mức giá mà bạn khó có thể tưởng tượng được.

Nấm Matsutake

Những cây nấm này hiếm đến nỗi giá của chúng bây giờ lên tới 600 USD/kg, tương đương 14 triệu VNĐ. Nấm Matsutake có nguồn gốc từ Nhật Bản, nhưng chúng cũng mọc ở một số nước châu Á khác. Tuy nhiên, số lượng của những cây nấm này đã giảm đáng kể do ảnh hưởng của côn trùng và các loại cây khác mọc tràn vào nơi chúng sinh trưởng. Vì việc trồng nấm Matsutake đòi hỏi nhiều điều kiện khó khăn nên rất có khả năng giống nấm thơm ngon này hoàn toàn biến mất trong tương lai.

Cà phê Kopi Luwak

Cà phê này được sản xuất ở Indonesia, Philippines và ở miền nam Ấn Độ. Kopi luwak là loại cà phê đắt nhất thế giới. Chi phí của nó dao động trong khoảng từ 250 đến 1.200 USD/kg, tương đương 6-28 triệu VNĐ.

Trứng cá tầm bạch tạng

Cá tầm bạch tạng là một loại cá lớn sống ở biển Caspi. Trứng của loại cá này rất hiếm bởi cá chỉ đẻ trứng khi chúng đã sống khoảng 100 năm, do đó chúng có giá rất đắt. Một kg trứng cá tầm bạch tạng muối có giá 910 USD (210 triệu VNĐ).

Tổ yến

Tổ của những con chim này được làm hoàn toàn bằng nước bọt của chúng mà không thêm bất kỳ vật liệu nào khác. Do vậy, tổ yến đã trở thành một món ăn ngon trong ẩm thực Trung Quốc. Giá thành cao của món ăn này dễ dàng được lý giải: Do thu thập tổ chim yến là một nghề nguy hiểm. Những con chim yến xây tổ trên vách đá cao chót vót, nơi nguy cơ rơi xuống rất cao. Do đó, chi phí của thực phẩm đắt đỏ này là khoảng 3.000 USD/kg, tương đương gần 70 triệu đồng.

Saffron (nhụy hoa nghệ tây)

Chi phí cho gia vị này có thể dao động từ 400 đến 1.000 USD/kg, tương đương 9,2-23 triệu VNĐ. Điều này là do nghệ tây chỉ phát triển 7 ngày một năm vào mùa thu. Nó cũng được thu hoạch và xử lý hoàn toàn bằng tay. Hơn nữa, để thu được 1 kg nhụy nghệ tây, người ta phải hái 300.000 bông hoa.

Nấm cục trắng

Giá thành cao của sản phẩm nấm cục này là kết quả của các điều kiện đặc biệt tốt để phát triển, cũng như các phương pháp thu thập và bảo quản tối ưu để lưu giữ được hương vị và mùi thơm tinh tế của chúng. Ở châu Âu, 1 kg nấm cục trắng có giá khoảng 2,100 USD (48 triệu VND).

Gà đen Ayam Cemani

Gà Ayam Cemani được nhân giống ở Indonesia và được xuất khẩu sang các nước khác. Giống gia cầm này hiếm đến nỗi một con gà có giá khoảng 200 USD (2.3 triệu VND) ở Indonesia. Sang đến nước ngoài, mức giá này có thể lên tới hàng ngàn đô la. Tuy nhiên, ở Malaysia, Ayam Cemani phổ biến đến mức giá của nó cũng chỉ như một con gà bình thường.

Steak Wagyu Nhật Bản

Bò bít tết Wagyu, được làm từ thịt bò Nhật Bản, là một trong những món ngon nhất và đắt nhất trên thế giới. Thịt có mùi thơm và hương vị ngon tuyệt vời. Tại Nhật Bản, những con bò đực Wagyu thuần chủng chuyên sử dụng để sản xuất thịt được mát xa, uống bia và nghe nhạc cổ điển. Chi phí cho 1 kg loại thịt này có thể lên tới 450 USD (10 triệu VNĐ).

Jamón Ibérico

Jamón Ibérico, được sản xuất tại Tây Ban Nha, là loại giăm bông đắt nhất thế giới. Ở Tây Ban Nha, lợn Iberia được nuôi hoàn toàn bằng trứng cá và những khu vực rộng lớn được dành riêng để chăn thả chúng. Chi phí cho 1 kg giăm bông này dao động trong khoảng 392 USD (9 triệu VDN).

Phô mai

Một trong những loại phô mai đắt nhất thế giới là phô mai moose, được sản xuất ở một nơi duy nhất: trong trang trại Moose House ở Thụy Điển. Phô mai Moose có màu trắng và bề ngoài của nó gợi nhớ đến phô mai feta. Nó có giá khoảng 1.074 USD (25 triệu VDN) mỗi kg, và được sản xuất với số lượng rất hạn chế.

Những trái cây có hình dạng lạ lùng

Làm thế nào để tạo ra một quả táo có hình vuông? Hay một quả dưa hấu trông giống như một trái tim? Người ta tạo hình dạng trái cây bằng cách đặt chúng vào các khuôn nhựa. Khi trái cây đang phát triển, nó lớn lên trong khuôn và sẽ mang bất kỳ hình dạng nào. Tất nhiên, những sản phẩm này rõ ràng sẽ đắt hơn những sản phẩm thông thường.