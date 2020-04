Những điều cần tránh khi ăn súp lơ xanh, bà nội nợ cần lưu ý

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Tuy rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn quá nhiều súp lơ xanh sẽ mang lại những tác dụng phụ không mong muốn cho sức khỏe.

Bông cải xanh được xem là “siêu thực phẩm” vì rất giàu chất chống ô xy hóa mạnh, có khả năng ngừa ung thư và bệnh tim. Tuy nhiên, khi ăn với số lượng lớn, các chuyên gia cảnh báo bông cải xanh có thể dẫn đến những tác hại không nhỏ.

Suy tuyến giáp

Trong bông cải xanh có chất thiocyanates, có thể làm cơ thể khó hấp thụ i-ốt. Với những người tuyến giáp từng có vấn đề thì không nên ăn quá nhiều bông cải xanh.

Gây sảy thai

Mặc dù súp lơ xanh có hàm lượng lớn vitamin C rất tốt cho bé nhưng nếu mẹ ăn súp lơ xanh hàng ngày, nhất là khi mới có thai có thể làm tăng nguy cơ bị sảy thai. Lý do là quá nhiều vitamin C cũng không tốt cho chị em trong quá trình mang thai. Cũng giống như súp lơ xanh, nếu ăn quá nhiều súp lơ trắng hàng ngày thì mẹ bầu cũng có nguy cơ sảy thai do hàm lượng lớn vitamin C có trong loại rau này rất cao.

Gây trướng khí đầy bụng

Súp lơ xanh là loại rau có chứa nhiều chất xơ, có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, nó lại dễ sinh ra nhiều khí gây đầy bụng khi ăn sống. Vì vậy, cách tốt nhất đối với người đau dạ dày là phải nấu chín súp lơ xanh trước khi ăn. Hoặc thay thế bằng các thực phẩm khác như cà rốt, khoai lang…

Góp phần gây ra bệnh gout

Súp lơ được xem như là loại thực phẩm tốt cho cơ thể với hàm lượng dinh dưỡng cao và cung cấp đủ nước. Tuy nhiên, súp lơ lại chứa hàm lượng purin khá cao nên chúng có thể là tác nhân gây ra các triệu chứng liên quan đến gout.

Dưới đây là một số lưu ý cần thiết khi chế biến súp lơ:

Không cắt trước khi rửa

Súp lơ thường hay có những con sâu hoặc bọ nhỏ nằm lẫn ở bên trong, vì vậy không nên cắt nhỏ rau rồi mới rửa. Cần rửa trực tiếp dưới vòi nước, hoặc cẩn thận hơn, bạn có thể ngâm chúng trong nước muối 5-10 phút, nếu có sâu bọ sẽ dễ dàng loại bỏ trong nước.

Thời điểm chọn ăn súp lơ

Súp lơ xanh và súp lơ trắng đều rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên cần chọn thời điểm thích hợp để chọn rau cho đúng vụ. Súp lơ xanh ngon nhất là khoảng từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 10 trong khi súp lơ trắng lại được thu hoạch chủ yếu vào giữa tháng 12 đến giữa tháng 4 hàng năm. Bạn nên mua đúng loại súp lơ vào mùa chúng nở rộ để có được những cây súp lơ tươi ngon nhất.

Lưu ý, khi chọn mua bạn cần chọn cái bắp chắc, cứng, còn mềm nghĩa là đã héo.

Không chế biến ở nhiệt độ cao

Đối với súp lơ, bạn không nên nấu quá kỹ bởi sẽ làm mất nhiều chất dinh dưỡng của thực phẩm. Hơn nữa, khi nấu kỹ, rau sẽ chuyển sang màu vàng úa, trông không hấp dẫn.

Theo các chuyên gia, nếu chế biến súp lơ xanh ở nhiệt độ cao thì nhiều thành phần vitamin, đặc biệt là nhóm chất ngăn ngừa ung thư sẽ bị giảm, hoặc mất hết tác dụng.

Khi chế biến bông cải xanh, chú ý tận dụng cả lá, cuống (lột bỏ phần vỏ ngoài) để hấp, xào… Điều này sẽ giúp bạn không lãng phí nguồn chất đáng quý.

Súp lơ xanh rất tốt cho tim mạch và sức khỏe nếu được ăn với số lượng vừa phải. Ảnh minh họa

Cần chú ý, không ăn bông cải xanh khi uống thuốc làm loãng máu. Vitamin K được tìm thấy với hàm lượng lớn trong những loại thực phẩm như bông cải xanh. Nếu bạn sử dụng thuốc chứa warfarin làm loãng máu và trong chế độ ăn hôm ấy lại có bông cải xanh đi kèm thì vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân là hàm lượng vitamin K cao có thể làm bất hoạt warfarin, gây nguy cơ tăng đông máu nên cực nguy hiểm cho người bệnh.

Do vậy, khi dùng thuốc làm loãng máu tuyệt đối không ăn những loại thực phẩm như cải xoăn, rau diếp, bông cải xanh và đậu xanh…

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/nhung-dieu-can-tranh-khi-an-sup-lo-xanh-ba-noi-no-can-luu-y-a320825.html