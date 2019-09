Những cách ăn cực kỳ nguy hiểm biến thịt lợn thành... "thuốc độc"

Thịt lợn là món ăn quen thuộc, dễ chế biến song ngoài nguy cơ nhiễm giun sán còn có thể nhiễm chất tăng trọng, chất tạo nạc hay ngâm chất bảo quản. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ, thịt lợn sạch là lợn không được nuôi bằng cám tăng trọng, không tồn dư thuốc và các hóa chất do thức ăn, không có ký sinh trùng và vi trùng, không chất bảo quản. Thịt lợn sạch thường có lớp bì và mỡ dày. Biện pháp đơn giản để phát hiện là cắt thịt theo thớ dọc và quan sát. Nếu miếng thịt có những đốm trắng to bằng đầu kim, hoặc thớ thịt có hình sợi hay hình bầu dục to là bị nhiễm giun sán. "Cũng có thể nhận biết bằng cách sờ vào miếng thịt", lương y Sáng cho biết. Miếng thịt lợn cứng, không có sự đàn hồi, không mềm mại... rất có thể đã bị ướp ure hoặc chứa hàn the. Cách chế biến thịt cũng rất quan trọng. Món ăn được nấu đi nấu lại quá nhiều lần hoặc chế biến ở nhiệt độ quá cao thì sinh ra những chất độc không có lợi cho sức khỏe. Protein từ thịt có thể biến tính, các vitamin bị tổn thương, chất dinh dưỡng không còn có lợi cho sức khỏe người dùng. Ngoài phần thịt còn có phần bì dồi dào protein và carbohydrate, cung cấp nhiều vitamin, muối khoáng cho cơ thể. Tuy nhiên, không nên ăn nhiều bì lợn, bác sĩ Linh khuyến cáo. Trong bóng bì rất nhiều cholesterol, không tốt với người bị rối loạn lipit, thừa cân béo phì. Ngoài ra bì lợn có hàm lượng protein cao, khó tiêu nên người bệnh gout hoặc suy thận cũng hạn chế ăn. Hiện nay, nhiều cơ sở dùng hóa chất để tẩy trắng bì lợn, kể cả kali nitrat (KNO3) là chất sử dụng trong phân bón nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây, để bóng bì khi nổ có màu đẹp mắt. Bì lợn càng trắng thì do càng dùng nhiều hóa chất. Các chất hóa học, tẩy rửa công nghiệp chỉ làm trắng bì mà không thể diệt hết vi khuẩn, ấu trùng, mầm bệnh.