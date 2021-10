Những bộ phận "cực độc" của gà, thèm đến mấy cũng đừng nên ăn

Cách chọn thịt gà tươi ngon Gà đã được mổ sẵn Trọng lượng: Gà tơ ngon thường có cân nặng từ 1,5-2 kg, thân hình nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp. Những con quá to thường già nên thịt sẽ cứng, dai và ít ngọt. Bên cạnh đó, gà quá to thường là gà công nghiệp nên thịt sẽ bở, ăn kém ngon. Màu sắc và mùi đặc trưng: Thịt gà tươi sẽ có màu sắc hồng hào, tươi sáng. Sờ tay nhẹ vào miếng thịt sẽ cảm nhận độ đàn hồi cao. Gà ngon có da mỏng, mịn, màu vàng nhạt; một số chỗ như ức, cánh, lưng sẽ có màu vàng đậm. Không nên chọn gà có màu trắng hay đen sạm; da vàng toàn thân (do có thể ướp phẩm màu độc hại); trên da có vết bầm tím hoặc tụ máu. Gà tươi ngon sẽ có mùi thơm đặc trưng. Không nên chọn gà có mùi hôi hoặc mùi lạ. Để tránh mua phải gà bơm nước, cần lưu ý đặc điểm sau: Khi mua, nên ấn tay vào phần thịt bị nghi là bơm nước (đùi, lườn,...). Nếu thấy thịt nhão, mềm hoặc không có độ đàn hồi thì đừng nên mua. Gà đang sống Nếu có thời gian, nên chọn mua gà sống rồi mới làm thì thịt sẽ tươi, thơm ngon mà không sợ dính phải gà bị bệnh hay bị nhuộm da. Khi mua gà đang sống, cần chú ý những đặc điểm sau: - Gà phải nhanh nhẹn, không có hiện tượng chảy dãi, mào đỏ tươi, mắt nhìn linh hoạt và có bộ lông bóng mượt. - Vạch lông xem, nếu thấy da mỏng, mềm mại là gà ngon. Bên cạnh đó, gà ngon cũng có một số vệt vàng lớn dưới ức và cánh. - Phần hậu môn hồng hào, không có hiện tượng ướt hay phân chảy ra bất thường. - Không nên mua gà có mào tái, tím bầm; dáng vẻ ủ rũ, mệt mỏi, mỏ chảy nước dãi, mắt lờ đờ và đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Đây là những con gà bị bệnh, ăn rất nguy hiểm. Ngoài ra, gà có những dấu hiệu này cũng cho thấy gà bị bệnh: thân gầy gò, lông xơ xác; chân lạnh, khô; hậu môn trắng bệt hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh.