Không phải kiểu ăn của người Nhật, đây mới là chế độ ăn số 1 thế giới hiện nay

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 01:00 AM (GMT+7)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng thay đổi chế độ ăn là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Một chế độ ăn khoa học không phải là chế độ ăn kiêng bỏ hoàn toàn chất gì mà đó là chế độ ăn cân bằng.

Chế độ ăn Địa Trung Hải tốt cho sức khỏe.

Chế độ ăn cực tốtTheo thống kê của WHO, năm 2015 có khoảng 17,7 triệu người tử vong vì bệnh tim mạch trên toàn thế giới, trong đó có 7,4 triệu ca là do bệnh mạch vành và 6,7 triệu ca là do đột quỵ. Hơn 1/4 số ca tử vong vì bệnh tim mạch xảy ra tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Chế độ ăn được xem là có liên quan trực tiếp tới các bệnh tim mạch hiện nay. Trước đây, người Việt phát sốt với kiểu ăn của người Nhật. Tuy nhiên hiện nay, các chuyên gia dinh dưỡng lại cho rằng chế độ ăn Địa Trung Hải mới là chế độ ăn số 1 thế giới. Người dân sống quanh vùng này đang soán ngôi tuổi thọ cao nhất thế giới chứ không phải người Nhật Bản.

Chế độ ăn Địa Trung Hải được lấy cảm hứng từ các loại thực phẩm ở các nước giáp biển Địa Trung Hải, như Hy Lạp, Pháp, Tây Ban Nha và miền nam nước Ý.

Về mặt nào đó thì chế độ ăn Địa Trung Hải cũng tương tự như các chế độ dinh dưỡng tốt cho tim khác. Chế độ ăn này khuyến khích ăn những loại thức ăn như cá, trái cây và rau, đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời, chế độ này không khuyến khích ăn nhiều thịt, các sản phẩm từ sữa hay đồ ngọt.

Tuy nhiên, chế độ ăn Địa Trung Hải lại khác với các chế độ ăn có lợi cho tim khác. Ví dụ, chế độ này chấp nhận lượng calo từ chất béo nhiều hơn (miễn là chọn chất béo không bão hòa và không bão hòa đơn, như dầu ô liu). Chế độ này cũng cho phép uống một lượng rượu vang vừa phải.

Những nhóm thực phẩm cơ bản của chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm:

• Nhóm thực phẩm nên ăn nhiều: Rau củ, trái cây, quả hạch, các loại hạt, cây họ đậu, khoai tây, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, thảo mộc, gia vị, cá, hải sản và dầu ô liu nguyên chất.

• Nhóm thực phẩm nên ăn vừa phải: Thịt các loại gia cầm, trứng, phô mai và sữa chua.

• Nhóm thực phẩm nên ăn hạn chế: Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt bê, thịt cừu…

• Nhóm thực phẩm không nên ăn: Các thức uống có đường, thịt chế biến sẵn, ngũ cốc tinh chế, dầu tinh chế và các loại thực phẩm chế biến sẵn khác.

Những thực phẩm nên hạn chế đó là các loại thực phẩm có đường: Nước ngọt, kẹo, kem, điểm tâm ngọt…bánh mì trắng, mì ống được làm từ lúa mì tinh chế, bơ thực vật và nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn khác. Hạn chế các loại dầu đã qua tinh chế: Dầu đậu nành, dầu hạt cải, dầu hạt bông…

Ngoài ra, chế độ ăn này cũng khuyến khích bạn duy trì hoạt động thể chất, luyện tập thường xuyên. Tuy nhiên nên nhớ rằng, tháp này là một mô hình thực phẩm, không phải chế độ ăn rõ ràng nên bạn phải tự xác định lượng calo nạp mỗi ngày để giảm hoặc duy trì cân nặng.

Lợi ích của chế độ ăn Địa Trung Hải

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng thực đơn Địa Trung Hải truyền thống làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một thống kê với sự tham gia của hơn 1,5 triệu người lớn khỏe mạnh cho thấy, ăn theo chế độ này không những giảm tỉ lệ tử vong liên quan đến các vấn đề về tim mạch mà còn giảm cả tỷ lệ tử vong nói chung.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính: ăn kiểu Địa Trung Hải còn được cho là giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, bệnh Parkinson, bệnh Alzheimer và tiểu đường type 2. Phụ nữ theo chế độ ăn này với việc sử dụng nhiều dầu ô-liu và các loại hạt khác nhau sẽ ít nguy cơ mắc ung thư vú hơn.

Giữ dáng, đẹp da: Theo các nghiên cứu, những người thường giảm cân bằng cách tập thể dục và ăn theo thực đơn Địa Trung Hải sẽ giảm cân nhiều nhất trong sáu tháng và ít gây tăng cân trở lại, ngoài ra họ còn sở hữu vẻ ngoài vô cùng rạng rỡ, hồng hào.

Tốt cho não bộ: Bữa ăn hàng ngày với các thành phần giống như bạn đang sống bên bờ biển Naples hay Athens gồm cá tươi, rau củ trộn dầu olive, các loại hạt, đậu và ngũ cốc có vẻ rất hấp dẫn. Nghiên cứu gần đây cho thấy, chế độ ăn với lượng thịt đỏ hạn chế như vậy rất tốt cho não và cơ thể trong cả hiện tại và khi bạn lớn tuổi.