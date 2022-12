Món ăn cầu may cực kỳ công phu, ý nghĩa vào ngày Tết của người Nhật

Osechi Ryori là món ăn truyền thống được thưởng thức vào ngày đầu năm mới ở Nhật Bản. Có rất nhiều nguyên liệu đầy màu sắc được xếp chung với nhau trong một chiếc hộp đặc biệt gọi là jubako, trông giống như hộp bento. Mỗi món ăn của những thực phẩm truyền thống này đều có một ý nghĩa đặc biệt trong việc chào đón năm mới.

Đây được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong năm vì mỗi món ăn như một lời chúc tốt lành cho một năm tới.

Osechi Ryori là gì?

Osechi Ryori thường được đựng trong 2-3 tầng hộp sơn mài (ojubako) và trong mỗi tầng có nhiều món ăn khác nhau. Những chiếc hộp nhiều tầng tượng trưng cho niềm hy vọng về hạnh phúc và sự giàu có sẽ liên tục đến, giống như các lớp sơn mài.

Trong một hộp Osechi Ryori thường có 22 thành phần khác nhau, dưới đây là ý nghĩa của từng loại.

1. Trứng tráng cuộn ngọt

Đây là món ăn không thể thiếu trong một hộp Osechi vào dịp năm mới. Trứng có hương vị ngọt ngào, màu vàng tượng trưng cho sự giàu có.

2. Khoai lang nghiền với hạt dẻ

Hạt dẻ tượng trưng cho vận may và sự giàu có. Bữa cơm vào ngày đầu năm mới rất quan trọng mang lại may mắn và thịnh vượng. Nếu bạn làm món này, hãy sử dụng khoai lang Nhật Bản vì nó có màu vàng tươi. Không chỉ ngọt hơn khoai lang thông thường, màu vàng còn là màu may mắn cho năm mới.

3. Cá mòi

Được làm từ cá mòi con nướng và phủ một lớp nước tương ngọt, đây là một món ăn phổ biến khác của Osechi Ryori. Nó tượng trưng cho một vụ mùa bội thu vì cá mòi từng được sử dụng để làm phân bón cho ruộng lúa.

4. Đậu đen ngọt

Những hạt đậu đen bóng loáng tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp cho hộp sơn mài jubako màu đỏ. Ăn đậu vào năm mới cũng được coi là tốt cho sức khỏe, hy vọng về một năm mới có sức khỏe dồi dào.

5. Trứng cá trích

Trứng cá trích có màu vàng, tượng trưng cho một gia đình thịnh vượng và nhiều con cháu. Món này được đánh giá cao vì có kết cấu giòn độc đáo và là một trong những món ăn phổ biến nhất của Osechi Ryori.

6. Salad củ cải và cà rốt

Củ cải và cà rốt được ngâm chua ngọt, giòn ngon rất thích. Món ăn này du nhập vào Nhật Bản từ Trung Quốc vào khoảng những năm 700 (thời Nara), đặc biệt được thưởng thức trong dịp năm mới ở Nhật Bản. Vì màu đỏ và trắng được coi là màu kỷ niệm ở Nhật Bản nên bạn sẽ thấy những màu này được sử dụng trong nhiều nghi lễ truyền thống. Món salad này rất dễ làm và có thể được chuẩn bị trước.

7. Củ cải muối chua

Việc trang trí, tỉa trên rau củ có thể biến 1 thứ từ bình thường trở nên đặc biệt. Củ cải hình hoa cúc muối chua này sẽ đưa món Osechi Ryori lên một tầm cao mới.

8. Củ sen ngâm

Củ sen được ướp trong nước sốt giấm chua ngọt, là món ăn không thể thiếu trong Osechi Ryori.

9. Rễ cây ngưu bàng với sốt mè

Món này có lớp sốt mè ngon tuyệt đỉnh, có ý nghĩa mang lại may mắn vào năm mới. Rễ cây ngưu bàng rất được người Nhật ưa chuộng, nó có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và hương vị rất độc đáo.

10. Gà hầm rau củ

Đây là món ăn truyền thống của người Nhật thường thấy vào ngày đầu năm mới. Nó cũng là món ăn chính thường thấy trong các hộp bento, có thể làm trước và để ở nhiệt độ phòng vẫn giữ được hương vị.

11. Rau củ hầm trong nước dashi

Rau củ nếu được ninh hay hầm với nước dashi sẽ làm tăng đáng kể vị ngọt tự nhiên. Nó cũng là món ăn không thể thiếu vào ngày đầu năm mới ở Nhật.

12. Tôm luộc

Tôm luộc trong nước dashi và ngâm qua đêm để thịt tôm trở nên tươi ngọt hơn. Món ăn này mang lại màu sắc tươi sáng và hương vị thơm ngon cho món Osechi.

13. Kombu cuộn cá hồi

Cá hồi thơm ngon được cuốn bên ngoài bởi lớp rong biển kombu đại diện cho tuổi trẻ và cuộc sống dài lâu. Món khai vị tinh tế này rất đẹp mắt và có hương vị cực kỳ ngon.

