'Mặc như không mặc', Ngọc Trinh khoe đường cong hoàn hảo, tiết lộ 2 món rẻ bèo, 3 món đắt đỏ ăn giữ dáng

Nhân dịp ra Hồ Tràm, Vũng Tàu dự một show thời trang, Ngọc Trinh tranh thủ nghỉ dưỡng kết hợp thực hiện bộ ảnh mới.

'Nữ hoàng nội y' khoe thân hình đồng hồ cát trong bộ cánh nhiều khoảng hở, may bằng chất liệu xuyên thấu.

Người đẹp tự hào về hình thể hoàn toàn tự nhiên, 'vòng nào ra vòng đó'. Cô cho biết luôn chăm chút dung nhan kỹ lưỡng, yêu bản thân mình đầu tiên.

Nhiều người tò mò rốt cuộc Ngọc Trinh đã làm gì, chăm chút dung nhan ra sao mà năm cứ qua, tháng cứ đến mà cô nàng lại có xu hướng ngày càng trẻ ra.

Không ít ý kiến quả quyết rằng, Ngọc Trinh lắm tiền nên muốn dung mạo trẻ trung toàn là phải chi tốn kém đi spa trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp đắt đỏ mới hòng bảo dưỡng được diện mạo trẻ chấp tuổi như vậy. Nhận định này không sai nhưng lại không đúng hoàn toàn. Bí quyết trẻ trung của Ngọc Trinh không chỉ là chăm bên ngoài mà còn là vun đắp bên trong. Cách của cô chính là ăn những món có lợi cho nhan sắc và chăm bên trong vẫn là cách làm đẹp an toàn, mang lại hiệu quả dài lâu nhất.

2 món đắt đỏ có trong thực đơn lợi sắc của Ngọc Trinh

Rau kim cương - Cải bông tuyết giữ dáng chống nhăn da

Trong 1 lần khi share ảnh bữa trưa của mình lên instargram, người theo dõi ngay lập tức nhận ra trong bữa ăn của Ngọc Trinh có xuất hiện một loại rau cực kỳ quý hiếm, đó chính là rau cải bông tuyết, được biết loại rau này vừa hiếm vừa có hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất cao, nhưng mức giá thì lại khá là chát, giá dao động của loại rau này là từ 80-150k/kg, chính vì quá đắt đỏ nên cái tên rau kim cương cũng ra đời từ đây.

Trong cải bông tuyết có hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu các chất dinh dưỡng như Natri, Kali, axitamin, chất chống oxy hóa... Đặc biệt trong loại rau này có chứa chất Pinitol có khả năng cải thiện chức năng gan, giảm lượng đường trong máu. Ăn cải bông tuyết sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh hơn, ngăn ngừa các biểu hiện của sự lão hóa.

Khi chế biến, cải bông tuyết thường được dùng làm salad để trộn rau củ, nhờ cải có vị mặn tự nhiên và thân rau mọng nước nên khi chế biến không cần thêm quá nhiều gia vị. Ăn cải bông tuyết cũng giúp tạo cảm giác no lâu, tránh thèm ăn, hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ăn biệt dược đông trùng hạ thảo giữ dáng

Thúy Kiều trợ lý của Ngọc Trinh từng tiết lộ bí quyết để Ngọc Trinh duy trì sự trẻ lâu đến từ việc "ăn sâu". Món ăn mà Thúy Kiều nhắc đến chính là đông trùng hạ thảo, được coi là biệt dược tiền tỷ cực kỳ tốt cho sức khỏe lẫn nhan sắc. Riêng với công dụng làm đẹp thì nguyên liệu đắt đỏ này có tác dụng ngăn ngừa sự lão hóa. làm chậm quá trình oxy hóa, tái tạo làn da căng mịn đầy sức sống, đồng thời làm giảm nếp nhăn trên da, giảm nám sạm rất tốt.

Ngọc Trinh thường ăn đông trùng hạ thảo chưng với yến, hai loại thực phẩm đắt đỏ để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

Trong đông trùng hạ thảo có thành phần như polysaccharides, axit amin, peptide, axit nucleic, vitamin... có tác dụng làm tăng sự tuần hoàn của máu dưới lớp biểu bì của da, thúc đẩy sự trao đổi chất của con người, do đó có tác dụng làm da dẻ và thần thái luôn trong trạng thái tươi tỉnh, sảng khoái, hồng nhuận, đẹp da.

2 món rẻ tiền Ngọc Trinh thường dùng tốt cho diện mạo

Salad rau mầm

Để giữ thân hình thon gọn, làn da trắng trẻo khỏe mạnh, Ngọc Trinh thường ăn các loại salad rau mầm mỗi ngày. Được biết, trong các loại rau này, hàm lượng vitamin C rất cao giúp thúc đẩy sảnh sinh collagen, tăng độ đàn hồi giúp làn da trẻ trung. Hơn nữa vitamin có trong rau mầm giúp phá hủy các gốc tự do, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc. Ngoài ra lượng chất xơ dồi dào có trong rau mầm giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và mang lại cảm giác no lâu hơn.

Uống nước mủ trôm

Trong vlog của mình Ngọc Trinh từng hé lộ cô say mê uống 1 loại nước bình dân 3 lần mỗi ngày đó chính là mủ trôm. "Trinh rất là thích uống, uống một ngày chừng 3 lần luôn đó. Mùa hè uống cái này là tuyệt vời luôn, buổi trưa Trinh uống một ly, buổi chiều uống một ly và buổi tối cũng uống một ly. Rất là ngon!", Ngọc Trinh chia sẻ.

Dù là món bình dân giá rẻ như vậy nhưng mủ trôm cũng có công dụng làm đẹp da ít ai biết. Được biết theo Đông y mủ trôm có vị ngọt nhẹ, tính mát, thanh nhiệt, giải độc, nên đem lại công dụng mát gan, giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả, từ đó hạn chế được các vấn đề mụn xuất hiện, hay những vết nám, tàn nhang và đẩy lùi lão hóa da hiệu quả.

Ngoài ra, nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng loại nhựa cây này còn có công dụng cải thiện mỡ máu, tăng cảm giác no tốt cho người đang có nhu cầu giảm cân, điều tiết lượng đường trong máu ở người thừa cân, béo phì…

