Loại rau dại kéo dài tuổi thọ, ăn nhiều giúp giải độc, cải thiện đường huyết và thị lực tốt

Rau sam giúp thanh nhiệt

Các loại rau dại vào mùa hè thường xuất mọc tốt hơn vì có mưa nhiều, trong đó có loại rau sam. Rau sam vào thời gian này tương đối mềm. Rau có vị chua chua, không đắng, đem chế biến được nhiều món ngon miệng.

Theo BS Dương Ngọc Vân (Bệnh viện Đa khoa Medlatec), rau sam còn được gọi với cái tên là trường thọ thái. Trừ rễ, các phận còn lại của rau sam đều có thể đem đi chế biến. Không chỉ là thực phẩm, rau sam còn được đánh giá là một vị thuốc quý với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Rau dại này được ví như rau kéo dài tuổi thọ.

Rau sam là loại rau dại được ví rau trường thọ giúp kéo dài tuổi thọ, cải thiện đường huyết

Các chất có trong rau sam có tác dụng tốt trong việc bảo vệ tế bào thần kinh do tình trạng thiếu oxy gây ra. Sử dụng rau dại này có tác dụng hỗ trợ điều trị Alzheimer do trong rau có chứa chất ức chế enzym acetylcholinesterase - chất thường gặp đối với người mắc Alzheimer. Việc sử dụng rau sam có thể giúp cải thiện tình trạng của người mắc đái tháo đường type 2. Bởi rau có tác dụng giảm các axit béo tự do có trong máu, giảm tình trạng kháng insulin trong cơ thể, giảm đường huyết đói và giảm tăng men gan.

Chuyên gia cũng cho biết, rau sam còn có tác dụng giải nhiệt, cải thiện đường huyết và thị lực tốt. Trong mùa hè, mọi người nên ăn nhiều để hạ hỏa, thanh lọc gan. Lọa rau này có thể dùng với nhiều cách chế biến khác như nấu canh, ép nước uống, sắc nước…

Tuy rau tốt cho sức khỏe, nhưng dùng rau sam tươi, mọi người lưu ý là dùng từ 50 - 100 gram/ngày. Khi chế biến cần chú ý không được làm quá kỹ vì sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng có ở trong rau. Với những người có tiền sử bị sỏi thận, bị tiêu chảy hoặc phụ nữ mang thai và cho con bú nên hạn chế dùng.

Gợi ý món ngon từ rau sam

Bánh rán rau sam

Nguyên liệu chính: Rau sam, trứng, bột mì, bột ngô, hành tây

Cách làm:

+ Rau sam rửa sạch, để ráo nước. Sau đó chần qua nước sôi, rồi cho vào nước lạnh cho rau nguội nhanh. Tiếp đó, bạn vắt kiệt nước rồi đặt lên thớt, dùng dao băm nhỏ, cho vào bát.

+ Hành tây băm nhỏ cho vào bát, thêm thìa muối, ít tiêu và đập 1 quả trứng. Sau đó, cho thêm 10gr bột ngô gam bột men rồi dùng đũa trộn đều, từ từ cho bột mì vào khuấy cùng. Để tạo khối bông xốp thì cho 1 thìa dầu ăn vào, cũng giúp bánh rán thơm hơn.

+ Khi đã có được khối bột mịn, bạn cắt thành từng 3-4 khúc với kích thước đều nhau. Nhào bột thành hình tròn rồi dùng tay ấn dẹt một ít bột mì khô lên trên để bột không bị dính, tiếp đó cán thành miếng bột tròn.

Cho dầu vào chảo, sau khi dầu nóng thì xếp các lát bánh đã chuẩn bị sẵn lên trên, sau đó phết một lớp dầu ăn lên bề mặt để khóa ẩm, nướng trong vòng 1 phút thì lật lại nước thêm 1 phút. Chiên cho đến khi bánh hơi phồng lên, bánh vàng ruộm là được.

* Rau sam luộc

Đơn giản mà dễ làm thì bạn có thể làm rau sam luộc. Nguyên liệu gồm: 500gr rau sam, gừng, gia vị thông thường.

Cách làm:

Rau sam mua về nhặt bỏ hết lá hỏng, cọng già rồi rửa sạch, để ráo nước. Cho một lượng nước vừa đủ ăn vào nồi đun sôi, thêm chút muối. Sau khi nước đã sôi, bạn cho rau sam vào, đợi nước sôi trở lài và cọng rau sam mềm thì tắt bếp, vớt rau sam ra rổ sạch cho ráo nước. Cuối cùng bạn chỉ cần cho rau ra đĩa và chuẩn bị nước chấm. Nước chấm rau với nước mắm, chanh, gừng, đường theo khẩu vị.

*Canh rau sam nấu cá rô đồng

Nguyên liệu:

+ 300gr rau sam

+ 5 con cá rô ngon

+ Gia vị muối, mì chính, hạt tiêu

+ Hành hoa

Cách làm:

+ Cá rô đem làm sạch, ướp tẩm gia vị. Rau sam đem nhặt bỏ những lá hỏng, rửa sạch rồi để ráo nước.

+ Đun sôi nồi nước vừa đủ dùng, bạn cho cá đã tẩm ướp gia vị vào. Đợi đến khi cá chín thì cho tiếp rau vào. Rau chín, cho hành hoa và đến khi dọn ăn cơm, bạn cho thêm chút tiêu lên canh. Để ăn đậm vị hơn, bạn chuẩn bị thêm bát nước mắm tỏi ớt để chấm cá.

Món canh rau sam nấu cá rô đồng có vị ngòn ngọt, chua chua của từng cọng sam. Ăn vào mùa hè này giúp thanh nhiệt rất tốt.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]