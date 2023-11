Lan Ngọc sở hữu vòng eo 54cm nhờ những loại thức uống ai cũng làm được tại nhà

Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu vòng eo 54, từ làn da đến vóc dáng đều trẻ trung như lứa tuổi 18. Mới đây, là một trong 30 mỹ nhân tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", cô được khán giả khen ngợi rất nhiều vì thần sắc tươi trẻ, phong thái tự tin và năng động.

Để có được body điểm 10, Lan Ngọc đã quyết tâm xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, tập luyện khoa học.

Theo Phụ nữ số, để có được body điểm 10, Lan Ngọc đã quyết tâm xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Về ăn uống, Lan Ngọc cho biết bản thân không có chế độ ăn cụ thể, nhưng do cơ thể không thể nạp một lúc quá nhiều nên chủ yếu sẽ chia nhỏ bữa ăn. Đặc biệt cô dành tình cảm cho sinh tố rau củ. Thức uống này giúp cung cấp chất xơ, vitamin... vừa làm đẹp da, lại giảm cơn đói rất tốt.

Một số loại nước ép giảm cân phổ biến.

Chị em có thể tham khảo, thông tin trên Báo Sức khỏe và Đời sống.

Nước ép giảm cân: Nước giảm cân sinh tố xanh

Một trong những loại nước trái cây giảm cân phổ biến hiện nay là sinh tố xanh, có thể bao gồm các thành phần khác nhau như trái cây xanh, rau lá và rau họ cải. Thông thường, đó là rau bina, táo xanh, cần tây, cải xoăn và nhiều loại khác.

Nước ép màu xanh lá cây cung cấp một lượng dư thừa chất dinh dưỡng, vitamin và chất chống ôxy hóa. Nó tạo ra cảm giác no đồng thời hạn chế số lượng calo. Chế độ ăn kiêng giảm calo giúp thúc đẩy quá trình giảm cân, cụ thể là bằng cách giảm lượng chất béo có trong cơ thể.

Rất nhiều chất độc trong cơ thể chúng ta được chuyển hóa thành chất béo. Do đó, khi hàm lượng chất béo giảm, các chất độc cũng giảm theo. Nước ép làm tăng sản xuất nước tiểu, góp phần giải độc.

Các loại sinh tố xanh đơn giản, dễ làm tại nhà như nước ép dưa chuột cải bó xôi, nước ép rau mùi táo, nước ép cà rốt củ dền táo…

Nước ép giảm cân: Nước ép ABC Juice

Nước ép ABC thực chất là nước ép từ ba loại trái cây và củ quả là táo (Apple), củ dền (Beet) và cà rốt (Carrot). Cà rốt và táo đều có hàm lượng chất chống ôxy hóa cao và là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ loại nước ép giảm cân nào.

Nước trái cây chứa ít hoặc không chứa chất xơ, và chúng có thể được cơ thể hấp thụ nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. Do đó, lượng chất dinh dưỡng và vitamin dư thừa có thể được đưa vào máu nhanh hơn nhiều so với bữa ăn. Do đó, những loại nước trái cây này có thể có lợi cho những người khó ăn hoặc gặp các vấn đề về đường tiêu hóa.

Nước ép giảm cân: Nước ép đu đủ và cam

Đây là một loại đồ uống chứa một lượng lớn vitamin C, cần thiết cho hoạt động hiệu quả của hệ thống miễn dịch. Do đó, đây là một cách tuyệt vời để phòng ngừa bệnh tật. Ngoài ra, đu đủ rất tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Nước ép giảm cân: Nước ép lựu và củ dền

Nó chứa hàm lượng cao chất chống ôxy hóa, khoáng chất, chất dinh dưỡng và vitamin, tất cả đều cần thiết để thực hiện nhiều chức năng trong cơ thể. Ngoài ra, nước ép này có một lượng sắt cao để thúc đẩy sự hình thành hemoglobin trong máu.

Nước ép giảm cân: Nước ép việt quất với lựu

Loại nước trái cây này có nhiều vị ngọt do các loại trái cây ngọt như lựu và việt quất. Nó rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa.

Nước ép lựu việt quất rất giàu polyphenol, axit linolenic và chất chống ôxy hóa. Tất cả đều có tác dụng tổng hợp trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, nước ép mang lại cảm giác no, giúp ngăn chặn sự thèm ăn, dẫn đến giảm cân và hàm lượng chất béo trong cơ thể.

Nước ép giảm cân: Nước ép cà chua

Cà chua là một trong những loại thực phẩm cung cấp nhiều vitamin A, B, C, K cùng nhiều khoáng chất khác, giúp làn da căng mịn và hồng hào. Để có thể giảm cân bằng cà chua thì có rất nhiều cách khác nhau, nhưng thường phổ biến cũng như dễ dàng làm là dùng nước ép cà chua.

Thông thường, để mang lại kết quả tốt và an toàn, nên chọn mua cà chua ở nơi uy tín, không sử dụng chất bảo quản… và để trong tủ lạnh, ngăn mát để dự trữ. Cứ trung bình uống 1-2 ly mỗi ngày vào bữa ăn sáng và bữa ăn phụ sẽ giúp giảm 2-3kg mỗi tháng.

Nước ép giảm cân: Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt là sự lựa chọn tuyệt vời với những người đang có kế hoạch giảm cân. Là thực phẩm giàu chất xơ, cà rốt giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ đốt cháy mỡ bụng, đùi cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra, uống nước ép từ cà rốt còn giúp tăng cường thị lực, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên làm việc với máy tính.

Cách làm nước ép cà rốt: Rửa sạch cà rốt, gọt sạch vỏ và cắt thành từng khúc nhỏ cỡ khoảng 2-3cm. Cho vào máy ép, lấy nước cốt và cho thêm ít đường, đá, cho dễ uống.

Nước ép giảm cân: Nước ép dưa hấu

Là một thực phẩm quen thuộc, dưa hấu có vị ngọt thanh mát, giúp thanh nhiệt. Dưa hấu cón giúp người ăn nhanh no, giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Đó chính là lý do vì sao đây được xem là một trong những loại trái cây giúp giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, dưa hấu còn giúp giải phóng bớt đi lượng cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể. Nhờ hàm lượng các loại vitamin A, C, B6 và các khoáng chất quan trọng, dưa hấu giúp làm chậm quá trình lão hóa da và giúp làn da trắng mịn, khỏe khoắn.

Cách làm nước ép dưa hấu: Rửa sạch vỏ bên ngoài của dưa hấu, gọt bỏ vỏ và cắt thành từng miếng vừa phải để cho vào máy xay. Cho dưa hấu vào máy ép trái cây, ép lấy nước cốt. Cho thêm ít đường ăn kiêng và vài lát chanh cho dễ uống.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]