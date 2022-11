Khám phá những món ăn cực ngon trên phố ẩm thực Lý Quốc Sư – đâu chỉ nổi tiếng nhờ phở

Phở bò Lý Quốc Sư – Thương hiệu vang danh

Nhắc đến phố Lý Quốc Sư, không thể không nhắc đến phở - thứ ẩm thực gắn liền với tên tuổi cả con phố. Phở Lý Quốc Sư nổi tiếng khắp Hà Nội không chỉ bởi hương vị thơm ngon, nước dùng trong ngọt mà còn là thương hiệu nổi tiếng gắn liền với tên phố. Người yêu phở Hà Nội nhất định một lần nếm thử hương vị phở Lý Quốc Sư sẽ không quên được thứ nước phở ngọt thanh, phần thịt tươi đỏ, không quá béo,…Đặc biệt, thực đơn đa dạng từ các món tái, chín, nạm, gầu cho khách hàng thoải mái chọn lựa.

Bát phở thơm ngon với phần nước dùng thơm ngon đặc trưng

So với những địa chỉ phở khác, phở Lý Quốc Sư thường có giá thành cao hơn, dao động từ 60.000 – 75.000 đồng/bát. Tuy nhiên, chính hương vị thơm ngon và thứ nước dùng đặc trưng níu giữ chân thực khách, đưa thương hiệu phở Lý Quốc Sư ngày càng đi xa.

Anh Nguyễn Tuấn Ngọc – khách quen tại phở Lý Quốc Sư chia sẻ kỷ niệm của mình: "Vẫn nhớ hồi bé bố sai cầm cặp lồng ra mua nước phở về ăn với cơm nguội, cứ đứng nhìn cái nồi nước dùng to đùng trên cái bếp than đá, mặt trên còn đắp 1 lớp than bùn dầy cộp, thấy bác mặc may ô trắng cầm cái que sắt chọc chọc bắn tung toé lửa đẹp như pháo hoa. Sau đó, các cô hàng phở Quốc doanh Mậu dịch Phú Gia về phố Lý Quốc Sư mở riêng, tạo nên thương hiệu phở Lý Quốc Sư nổi tiếng từ đó".

Chè sắn nóng Lý Quốc Sư - Ẩm thực thổi hồn cho ngày đông

Quán chè sắn nóng trên phố Lý Quốc Sư không xa lạ với người dân ở đây. Hơn 20 năm nay, quán chè sắn nhỏ với vài ba chiếc bàn vẫn miệt mài bán cho hàng trăm lượt khách qua ngày.

Người ta bảo nhau rằng, phải là dân sành ăn lắm mới biết đến quán này bởi đây là một trong những quán chè hiếm hoi giữ được hương vị chè sắn truyền thống. Nếu không để ý vị trí ngay đầu phố, nhiều người rất dễ bỏ lỡ quán chè sắn này vì chiếc biển đơn sơ, ngoài chè sắn còn có thêm cháo sườn và trứng vịt lộn. Nhưng đếm ra, khách đến ăn tại đây chủ yếu gọi cho mình bát chè sắn để thưởng thức trong những ngày đầu đông.

Cụ bà Loan, chủ quán chè nay đã qua tuổi 70, gương mặt phúc hậu, hiền từ, cử chỉ tuy nhẹ nhàng nhưng nhanh thoăn thoắt. Mọi động tác đều rất linh hoạt, dẻo dai. Cụ Loan chia sẻ: "Chè sắn truyền thống đã mở hơn 20 năm nay, người ta yêu thích vị ngọt đậm đà cùng với sắn ấm nóng nên đến mua rất đông. Có thời điểm các đài truyền hình còn đến quay để quảng bá văn hoá ẩm thực".

Cụ chia sẻ, mỗi ngày cụ bán được gần trăm bát chè sắn, có người đến ăn 1 lần, thích quá lại ăn liền một mạch 3 – 4 bát cho bõ. Bát chè sắn vừa nóng hổi, miếng sắn vuông vừa vặn được nấu trong thứ nước đường hoa mai sền sệt quả thật là món quà tuyệt hảo cho ngày mùa đông.

Hoàng My – khách ăn chè tại quán cho biết: "Chè sắn nóng hổi và dẻo quẹo với màu vàng ươm đến là ngon mắt ngọt miệng. Công nhận sắn mềm và dẻo, thơm cực lại được nấu với lượng đường vừa vặn cho 1 bữa chiều nhẹ". Mỗi bát chè sắn chỉ có giá từ 10.000 – 15.000 đồng nhưng hương vị truyền thống của món ăn khiến nhiều người lưu luyến mãi không quên.

Bánh rán, bánh gối Lý Quốc Sư

Nhắc đến những món ăn vặt trên phố Lý Quốc Sư không thể bỏ qua hai món bánh "thần thánh" này. Trên thực tế, rất nhiều nơi ở Hà Nội bán các loại bánh gối, bánh rán. Hương vị bánh ở phố Lý Quốc Sư là loại bánh mặn, phần nhân gồm có miến, mộc nhĩ, thịt băm, sau khi chiên lên sẽ ăn kèm cùng nước chấm chua ngọt.

Địa chỉ quen thuộc được nhiều người nhận diện khi ăn bánh gối, bánh rán phố Lý Quốc Sư là quán nằm gần gốc cây cổ thụ lớn, chỉ một vài chiếc bàn đơn sơ nhưng cũng đã tồn tại ở đây trên 30 năm. Hương vị bánh giòn, không ngấm dầu, nhân bánh đầy đặn và đặc biệt là phần nước dùng đặc trưng khiến nhiều người yêu thích ăn bánh rán ở đây.

Các loại sản vật của Hà thành

Đến Hà Nội không thể không kể đến các loại hoa quả sấy và mứt. Đủ mọi loại mứt như mứt sấu, mứt mơ, ô mai,…với đủ hương vị chua, mặn, ngọt làm nức lòng khách phương xa.

Trên phố Lý Quốc Sư, các hàng hoa quả sấy và mứt dù không quá đa dạng như ở một số phố hàng mứt có tiếng nhưng hương vị vẫn rất thơm ngon. Các loại mứt, ô mai được chế biến theo công thức thủ công, sử dụng nguyên liệu tươi ngon và phần đường tự nhiên, qua quá trình sao sấy tỉ mỉ để cho ra thành quả là những miếng thơm ngon, hấp dẫn.

Chủ một cửa hàng mứt nổi tiếng trên phố Lý Quốc Sư cho biết: "Các loại mứt phải giữ được độ dai, giòn, hương vị chua ngọt hoà quyện vào nhau. Ô mai, xí muội, mứt giòn,…đều là những đặc sản được nhiều người yêu thích và mua làm quà tặng".

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/kham-pha-nhung-mon-an-cuc-ngon-tren-pho-am-thuc-ly-quoc-su-dau-chi-noi-tieng-nho-pho-17222112123210364.htm