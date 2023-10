Hé lộ 2 món ăn của giới siêu giàu giúp 'cô dâu tháng 10' Thanh Hằng luôn trẻ đẹp

Là một tín đồ của ẩm thực Thanh Hằng thường xuyên chiều chuộng cơ thể đáng giá của mình bằng những món ăn ngon, đắt tiền.

Há cảo tôm dát vàng từng được cô khoe với fan. Món ăn dân dã, được nâng tầm bởi vàng lá trang trí bên trên. Há cảo là món dimsum phổ biến tại các quán chuyên món Hoa. Với một chút vàng được rắc lên trên món ăn, dimsum trở thành một món ăn đắt giá dành cho giới thượng lưu.

Xét về mặt sinh học, vàng có tính “trơ” do đó dễ dàng đi qua đường tiêu hóa mà không bị hấp thu. Vàng được dùng để chế biến món ăn là vàng thật 100%, về bản chất, chúng an toàn khi ăn. Tuy nhiên, Đầu bếp cần đảm bảo vàng đủ độ tinh khiết mới được sử dụng trong Ẩm thực. Loại vàng 22 – 24 carat và không lẫn tạp chất là phù hợp nhất, vì các loại tạp chất sẽ không an toàn để hấp thụ. Vàng để chế biến món ăn và vàng sử dụng làm trang sức không hề giống nhau, do vàng làm trang sức đã được trộn thêm nhiều loại kim loại khác, không còn tinh khiết như ban đầu.

Trên thế giới hiện nay có rất nhiều sản phẩm Ẩm thực có sự góp mặt của vàng ở nhiều hình thức như dát một lớp mỏng bên cạnh, rắc vụn vàng hoặc sử dụng các miếng trang trí bằng vàng. Stephen Bruce, chủ nhà hàng Serendipity 3 – một trong những nhà hàng ở New York nhận kỷ lục Guiness nhờ các món ăn dát vàng đã khẳng định rằng: “Mọi thứ đều trông đẹp hơn khi có vàng.”

Mặc dù vàng không bổ sung thêm bất kỳ hương vị nào cho món ăn, nhưng các Đầu bếp vẫn tin tưởng chọn lựa vàng để làm cho món ăn trở nên đặc sắc hơn. Bởi Đầu bếp hiểu rằng, việc trang trí món ăn là một trường phái quan trọng làm nên sản phẩm chất lượng nhất. Quá trình tạo hình vàng cũng không dễ dàng, đòi hỏi Đầu bếp có kỹ năng tay nghề thành thạo mới có thể thành công. Thông thường, món ăn có sự xuất hiện của vàng sẽ có giá thành không nhỏ, nhưng vẫn cực kỳ hấp dẫn thực khách vì vẻ ngoài bắt mắt.

Một chuyên gia ngành hóa học chia sẻ, vàng dát vào đồ ăn thường được tán rất nhỏ và mỏng. Về mặt cơ học, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến các cơ quan nội tạng khi ăn uống. Về mặt hóa học, vàng cũng không độc hại. Về cơ bản, vàng được xem là một kim loại quý vì nó bền, gần như không bị biến chất bởi bất kỳ hóa chất nào khác. Vậy nên khi đi vào cơ thể, nó sẽ được đào thải khi bạn giải quyết nỗi buồn trong toilet.

Món ăn đắt đỏ thứ hai mà Thanh Hằng thường dùng sau khi kết thúc công việc là sandwich ăn kèm trứng cá tầm. Trứng cá tầm, hay còn gọi trứng cá muối caviar, là một trong những loại thực phẩm hiếm, đồng thời có giá trị dinh dưỡng cao nên giá thành đắt đỏ. Vì thế, nó được giới thượng lưu sử dụng nhiều. Mỗi kg trứng cá dao động từ vài đến hàng trăm triệu đồng. Còn hộp trứng cá tầm Thanh Hằng sử dụng nặng 30 gram, giá khoảng 1,3 triệu đồng.

Sở dĩ trứng cá tầm đắt đỏ, thậm chí có loại được định giá "không tưởng" bởi chúng được lấy từ loài cá tầm có tên khoa học sturgeon quý hiếm sống trong tự nhiên. Bên cạnh đó, nhiều loài cá tầm tự nhiên đã tuyệt chủng hoặc bị cấm đánh bắt. Cá tầm nuôi phải mất 8-20 năm mới có thể cho trứng, trong khi nhu cầu lớn. Chính những điều đó đẩy giá thành trứng cá tầm ngày càng cao, và được mệnh danh là "kim cương đen của biển cả". Trong ảnh là sandwich phết trứng cá tầm của Thanh Hằng.

Những con cá tầm có tuổi đời từ 20 tuổi trở lên mới bắt đầu có trứng. Do đó khi bạn mua những con cá tầm được bán làm thực phẩm sẽ không bao giờ thấy trứng trong bụng cá vì hầu hết chúng là cá đực hoặc cá cái chưa trưởng thành. Trong ảnh là cá tầm còn được siêu âm khi mang thai. Cá tầm trong giai đoạn mang thai được chăm sóc như người vậy, thậm chí chúng còn được siêu âm để xác định số lượng, mật độ và kích thước trứng. Từ đó người ta sẽ có những biện pháp nuôi thích hợp.

Quy trình lấy trứng cá tầm vô cùng khắt khe. Nếu cá sinh mổ, người ta sẽ đặt cá lên bàn, dùng dao rạch bụng để lấy trứng, thao tác này đòi hỏi sự khéo léo nếu không trứng cá sẽ vỡ. Trứng sau khi lấy ra sẽ được rửa sạch và ngâm trong nước muối sau đó tiến hành các bước sơ chế khác. Nếu cá được sinh thường, các kỹ thuật viên sẽ dùng tay miết nhẹ phần bụng cá để trứng có thể trôi ra ngoài. Người ta thường giữ lại một ít trứng để tiếp tục nhân giống cho lứa tiếp theo.

Trứng cá tầm có rất nhiều công dụng. Một lượng lớn chất chống oxy hóa được tìm thấy trong trứng cá tầm giúp cải thiện tình trạng lão hóa cũng như những nếp nhăn trên da.

Hàm lượng canxi cao trong trứng cá tầm rất tốt cho trẻ nhỏ và cả phụ nữ mang thai. Canxi là thành phần chủ yếu trong răng và xương, đối với thai nhi nó là chất quan trọng giúp hình thành nên khung xương của trẻ, vì thế trứng cá tầm vô cùng tốt để bổ sung canxi cho cơ thể.

Đối với nam giới “yếu” trong chuyện chăn gối thì trứng cá tầm là một sự lựa chọn có thể suy nghĩ đến. Nhờ lượng vitamin B2 và B12 dồi dào sẽ giúp thúc đẩy năng lượng cũng như tạo cảm xúc cho cuộc yêu. Món ăn này được chứng minh là tăng testosterone giúp đàn ông trở nên sung mãn hơn.

Một công dụng khác của trứng cá tầm chính là việc giúp ngăn hình thành cục máu đông, gây nên hiện tượng tắt mạch. Lý giải cho công dụng này là bởi trứng cá tầm chứa một lượng lớn acid béo không bão hòa cụ thể là Omega 3 giúp làm tăng lưu thông máu.

Người ta thường ăn trứng cá tầm khi đang lạnh, trứng cá sau khi mổ, muối và ướp lạnh, sẽ dùng thìa nhỏ, múc thả vào mu bàn tay để thần kinh cảm nhận và quen dần với độ lạnh, rồi mới từ từ đưa lên thưởng thức. Ngoài ra người ta thường dùng trứng cá tầm chung với rượu Vodka Beluga của Nga để tăng hương vị của món ăn. Thực khách sẽ ăn trứng cá tầm cùng một số món ăn truyền thống như rau mùi tây, thì là, kem chua, hành tây thái mỏng, hay trứng luộc xắt nhỏ.

