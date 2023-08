Dành 'cả thanh xuân' để giảm cân, Phan Như Thảo đã ăn gì để xuống được 22kg sau sinh?

Từ một mẹ bỉm sữa nặng trên dưới 80kg, người đẹp Cà Mau đã giảm 22kg và lấy lại vóc dáng chẳng thua thời còn son. Đến hiện tại, dù đã thon gọn hơn nhưng dường như Phan Như Thảo vẫn chưa dừng lại việc siết dáng.

Về dáng thành công, Phan Như Thảo ngày càng nhuận sắc và luôn nhận về mưa lời khen mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Để giảm được 22kg, cô gặp không ít vấn đề tiêu cực về sức khỏe. Cô miêu tả có lúc gian nan đến mức "chết đi sống lại". Trước đây, cô từng áp dụng một số phương pháp giảm cân như nhịn ăn nhưng sai cách, dẫn đến đau bao tử phải nhập viện.

Cuối cùng, cô nhận ra cách tốt nhất là kiên trì tập thể dục, có chế độ ăn uống hợp lý. Mỗi ngày, Phan Như Thảo chỉ ăn hai bữa với cháo yến mạch loãng không gia vị vào sáng sớm, cùng nhiều rau củ vào buổi tối, trước 20h.

Cô còn bổ sung vào thực đơn bún gạo lứt, miến, ức gà, rau xanh và trái cây, hạn chế ăn đồ ngọt, chất béo.

Cô cho biết bản thân không ăn theo menu mà thích gì thì ăn đó, nhưng chỉ ăn một miếng nhỏ rồi thôi.

Thực vậy, ăn miếng to khiến cho thức ăn khó di chuyển hơn qua đường tiêu hóa, vì vậy miếng nhỏ sẽ giúp dạ dày đỡ phải làm việc mệt nhọc hơn. Phải mất 20 phút sau ăn thì não mới nhận biết được no trong dạ dày. Nếu ăn nhanh, rất dễ xảy ra tình trạng ăn nhiều thức ăn hơn mức cần thiết trước khi nhận ra là mình đã no, sau đó dễ bị tức bụng. Khi bạn nhai kỹ, nhai lâu, não có đủ thời gian để nhận được tín hiệu là bụng đã no và sẽ tránh được tiêu thụ quá nhiều đồ ăn, từ đó giúp giảm cân, kiểm soát cân nặng.

Đối với Phan Như Thảo, với tính cách không thích chuẩn bị lỉnh kỉnh mà cũng không nấu cơm nhà nên ra đường có gì ăn cái đó, miễn vừa không cảm thấy đói nữa và mỗi lần ăn nhai chậm để não tưởng mình đã nhai nhiều rồi.

Trước đó, Phan Như Thảo từng chia sẻ trên trang cá nhân về thực đơn cụ thể. Bạn có thể tham khảo.

Cụ thể thực đơn của Phan Như Thảo: Sáng 6:30: Uống 1 li nước lọc to, uống từng ngụm từ từ. Trưa 10:30: Ăn 2 đũa (gắp 2 lần) gỏi xoài khô cá sặc. Trưa 12:00: Ăn 1 chén canh rau ngót nhỏ cỡ chén ăn cơm bình thường (chỉ ăn lá rau không uống nước canh). Chiều 14:00: Uống 1 li cafe nóng không đường (dùng sữa yến mạch chứ không dùng sữa tươi) Chiều 17:00: Ăn 1 miếng cá hấp cỡ 2 ngón tay + 1 lon bia (sở thích cá nhân).

