6 thói quen ăn uống Mariah Carey áp dụng để luôn khỏe mạnh và rạng rỡ ở tuổi 54

Mariah Carey là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Mỹ. Nữ nghệ sĩ sở hữu với chất giọng du dương và khả năng sử dụng quãng giọng dài đặc trưng. Carey được mệnh danh là “Nữ hoàng nhạc giáng sinh” với bài hát Merry Christmas, All I want for Christmas is you vô cùng nổi tiếng. Billboard vinh danh bà là nghệ sĩ thành công nhất đất nước những năm 1990 và là nữ nghệ sĩ nhạc pop bán đĩa nhạc chạy nhất thiên niên kỷ.

1. Chọn đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe

Nếu trước kia, Carey thường xuyên tìm đến đồ ăn vặt giàu chất béo không tốt thì nay cô đã chọn cho mình nhưng đồ ăn lành mạnh hơn. Thay vì đồ ngọt, cô lựa chọn cho mình những trái cây ăn nhẹ như xoài, việt quất để duy trì mức năng lượng của mình. Quả việt quất không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn có đặc tính chống lão hóa tốt, đó là lý do vì sao Carey chọn loại quả này cho bữa ăn nhẹ của mình.

2. Lựa chọn thực phẩm hữu cơ

Carey có xu hướng ăn thực phẩm hữu cơ như rau hữu cơ, thịt nạc, cá. Cô chọn thực phẩm hữu cơ tốt cho sức khỏe, tránh xa đồ chê sbieesn sẵn. Ngoài ra, thực phẩm hữu cơ có ưu điểm ít tiêp xúc với thuốc trừ sâu, có nhiều dinh dưỡng hơn và hương vị tươi ngon hơn.

3. Kiểm soát khẩu phần ăn

Ngôi sao nhạc Pop rất “cân đo đóng đếm” khẩu phần ăn của mình để không ăn quá nhiều. Ngoài ra, cô cũng áp dụng chế độ ăn chậm, nhai kĩ để cảm thấy no lâu hơn và biết khi nào nên ngừng ăn. Kiểm soát khẩu phần ăn hiệu quả là một trong những cách tốt nhất để giảm cân nhanh chóng.

4. Kiêng đường

Từ năm 2018, Carey đã dần loại bỏ đường khỏi chế độ ăn uống của mình. Trước đây cô rất thích ăn socola nhưng bây giờ, ngay cả trong những dịp đặc biệt cô cũng giới hạn bản thân trong 1 miếng socola tráng miệng nhỏ.

5. Không ám ảnh về cân nặng

Mặc dù Carey rất nghiêm khắc trong chế độ ăn của mình nhưng cô không quá ám ảnh bởi cân nặng của bản thân. Quy tắc không cân hỗ trợ sức khỏe tinh thần của cô rất nhiều khi ăn kiêng. Cô cho biết, bản thân là người có khung xương to và cao nên luôn nặng hơn so với những người cùng tạng người.

6. Luyện tập thể thao

Carey thích nhất là các bài tập aerobic. Ngoài ra, cô cũng thay đổi chế độ tập luyện của mình bằng bơi lội hay thể dục nhịp điệu dưới nước. Thể dục dưới nước được biết đến là một bài tập tuyệt vời cho người lớn tuổi vì nó giảm áp lực lên khớp xương. Nhờ chế độ ăn và vận động hợp lý mà Carey đã luôn giữ được thân hình thon gọn khi ở tuổi 54.

Nguồn: https://arttimes.vn/am-thuc/6-thoi-quen-an-uong-mariah-carey-ap-dung-de-luon-khoe-manh-va-rang-r...Nguồn: https://arttimes.vn/am-thuc/6-thoi-quen-an-uong-mariah-carey-ap-dung-de-luon-khoe-manh-va-rang-ro-o-tuoi-54-c68a31926.html