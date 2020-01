Chuyên gia chỉ mẹo cực hay chọn gà ngon để ăn Tết

Thứ Bảy, ngày 11/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

PGS.TS.Nguyễn Duy Thịnh, Khoa Công nghệ thực phẩm, ĐH Bách Khoa Hà Nội mách những mẹo để có thể mua được gà ngon, an toàn trong ngày Tết.

Nếu chọn gà mổ sẵn cần lưu ý

Theo PGS Thịnh, nhìn vào da gà có thể giúp người tiêu dùng nhận biết được gà ăn chất cấm chỉ bằng cảm quan màu sắc thông thường, không quá khó. Mọi người có thể căn cứ vào các mẹo sau:

- Khi lựa chọn gà mổ sẵn nên lưu ý, chọn gà có thân hình nhỏ gọn, ức đẹp, da vàng tự nhiên.

- Nhìn trên con gà thấy chỗ có mỡ sẽ thấy vàng da, đúng màu đặc trưng của mỡ gà.

- Không mua gà vàng từ đầu đến chân.

- Chọn gà có da màu vàng nhạt tự nhiên, các phần như cánh, ức, lưng màu vàng đậm hơn một chút.

- Da gà sạch thường mỏng, mịn, không có vết bầm hay tụ máu, khi ấn tay vào cảm thấy căng, có sự đàn hồi.

- Nhìn gà trông tươi, ngửi không có mùi hôi hoặc mùi thuốc kháng sinh.

- Quan sát bằng mắt thường với những con gà có màu vàng óng đẹp và đều toàn thân, đặc biệt là da chân có màu vàng đậm, các chỗ tích nhiều mỡ nếu thấy da màu vàng nhưng mỡ bên trong màu trắng thì đó là những con gà đã bị người chăn nuôi cho ăn chất vàng tạo màu.

Nếu gà chưa mổ, gà còn sống cần lưu ý chọn những con như sau

- Đối với những con gà sống, phải chọn những con gà có mắt sáng, tinh nhanh, mào đỏ và lông mượt.

- Tuyệt đối không chọn những con mắt lờ đờ, có biểu hiện xù lông.

- Cầm lên tay, thấy con gà cảm giác nặng tay thì gà đó có thịt săn chắc hơn.

- Sờ diều gà không quá no, quá đói, mào phải đỏ, dựng, ngực chắc, không có tiếng khò khè. Lông gà càng vàng, càng sáng thì da vàng và là gà ngon.

- Gà mái nên chọn những con mào đỏ tươi, chân vàng, lông mượt lỗ chân lông nhỏ, ức đầy, bấm nhẹ phía dưới ức thấy xương mềm là gà non. Những con chân cứng, đóng vẩy, lông xù, lỗ chân lông to, cổ nhỏ, da trắng, xám, nổi nhiều vết sần, hậu môn to là gà mái già.

- Mỏ gà bén nhọn, không có hiện tượng chảy nhớt ở mỏ.

- Chân gà thẳng, thon nhỏ; da chân vàng đều và sáng bóng.

- Lật cánh kiểm tra kỹ dưới nách, nếu gà bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ. Xung quanh vết nước phòng lên có màu đen.

- Không mua những con gà có mào tái hoặc tím bầm, da nhăn nheo, thân gầy gò, ức trơ xương, lông xơ xác, chân lạnh, khô….

