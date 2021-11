Cho rau mùi vào nồi đun 10 phút, nhận được 1 loại thức uống ví như "thần dược"

Chủ Nhật, ngày 21/11/2021 12:00 PM (GMT+7)

Rau mùi làm cách này có tác dụng rất tốt, giải quyết được nhiều “phiền phức” về sức khoẻ.

Rau mùi là một loại rau rất phổ biến và giàu chất dinh dưỡng. Rau mùi có chứa nhiều loại vitamin, có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da, giảm sắc tố da, giúp làn da trở nên mềm mại và trắng sáng.

Hàm lượng vitamin C trong rau mùi rất cao, cao hơn nhiều so với các loại rau thông thường khác. Nhìn chung, người bình thường có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C hằng ngày bằng cách ăn khoảng 10g rau mùi. Bên cạnh đó, caroten trong rau mùi cũng rất cao, gấp 10 lần so với cà chua và dưa chuột.

Từ những lý do trên, rau mùi có tác dụng thúc đẩy cảm giác thèm ăn, nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể, là một lựa chọn tốt để giữ gìn sức khỏe.

Ăn rau mùi luộc vừa có tác dụng hỗ trợ chức năng thanh lọc của thận, vừa có tác dụng hạ sốt, tiêu viêm. Uống nước luộc rau mùi có thể giúp thanh nhiệt, giải độc và dưỡng da. Y học Trung Quốc cho rằng, rau mùi có tính giải độc mạnh, vì vậy ăn loại rau này có sự hỗ trợ nhất định đối với chức năng giải độc của thận.

Cách chế biến rau mùi thành món “đại bổ” rất đơn giản. Chỉ cần rửa sạch, cắt khúc nhỏ rồi đun sôi với nước trong 10 phút. Sau khi nguội, lọc vào chai sạch, cất vào ngăn mát tủ lạnh, uống mỗi ngày một cốc, có thể hỗtrợ thận bài tiết muối và chất độc tích tụ qua nước tiểu, giúp thận giảm bớt một phần gánh nặng. Ngoài ra, nước luộc rau mùi cũng có thể dưỡng da và rất tốt cho việc làm sạch gan.

