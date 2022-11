Cánh gà sốt mật ong – Món ngon cuối tuần cho gia đình, công thức ngon như ngoài cửa hàng

Cánh gà sốt mật ong – Món ăn ngon cho gia đình cuối tuần

Thay vì cuối tuần ra cửa hàng, các chị em phụ nữ hay lưu ngay công thức làm món cánh gà sốt mật ong cực thơm ngon cho gia đình. Món ăn này cực dễ làm, các phần nguyên liệu đơn giản, không cầu kỳ. Với hai cách là chiên trực tiếp trên chảo hoặc sử dụng nồi chiên không dầu, chị em đã có thể làm thành công món ăn.

Cánh gà sốt mật ong hấp dẫn

Điều quan trọng nhất quyết định hương vị thơm ngon của cánh gà sốt mật ong là phần nước sốt. Sốt mật ong hoà quyện cùng hương vị cay thơm nồng của tỏi ớt và những nguyên liệu như bột tỏi, tiêu xay,…sẽ làm cho món ăn chuẩn vị như ngoài hàng.

Dưới đây là công thức hướng dẫn chị em làm món cánh gà sốt mật ong tại nhà.

Công thức làm cánh gà sốt mật ong chuẩn vị

Nguyên liệu chuẩn bị:

- 1kg cánh gà

- 2 thìa canh dầu olive/dầu bơ/dầu ăn

- 2 thìa cafe ớt bột paprika (bột ớt làm từ ớt chuông, không cay)

- 1 thìa cafe bột tỏi

- 1 thìa cafe bột hành

- 1 thìa cafe muối/bột canh

- 1/2 thìa cafe tiêu xay

Phần nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm phần nước sốt mật ong

- 1.5 thìa canh sốt ớt xay

- 1 thìa canh mật ong

- 1 quả chanh (cà lấy vỏ và vắt lấy nước nửa quả)

- 2 - 3 nhánh tỏi băm

- 1/4 chén hạt điều/lạc rang giã vừa không vụn

- 2-3 cây hành lá thái nhỏ (có thể thay bằng các loại rau thơm yêu thích)

Cách làm cánh gà sốt mật ong

1. Ướp thịt

Cánh gà rửa sạch để thật ráo nước. Nếu có thể dùng khăn giấy nấu ăn paper towel (không bị nát và mủn như khăn giấy thường) để thấm gà cho hết nước thì sẽ thấm sốt tốt hơn và khi nấu đỡ bị bắn.

Ướp cánh gà với các phần nguyên liệu

Trộn tất cả các nguyên liệu còn lại ở phần 1 với nhau trong tô lớn thành một hỗn hợp sệt rồi cho thịt vào trộn cùng. Ướp từ 1 – 2 tiếng.

Phần bột tỏi giúp cánh gà thơm ngon hơn

Nướng thịt gà: Nếu trong gia đình có sẵn, chị em có thể dùng lò BBQ, lò nướng, nướng bếp than, nồi chiên không dầu đều có thể làm được. Tiếp theo, cần nướng cánh gà ở nhiệt độ 200 - 220 độ C, thời gian khoảng 30 phút. Tuỳ miếng to hay nhỏ thời gian nướng sẽ khác nhau. Nếu sử dụng phần đùi gà nên giảm nhiệt xuống và nướng lâu hơn đảm bảo gà chín bên trong.

Nướng cánh gà bằng nồi chiên không dầu

2. Làm sốt

Trộn đều sốt ớt xay, mật ong, vỏ chanh, nước chanh, tỏi băm vào 1 tô lớn thành hỗn hợp sệt. Tuỳ vào khẩu vị mn có thể gia giảm các nguyên liệu cho vừa miệng.

Phần nước sốt cành gà mật ong

Khi gà đã nướng xong, hãy cho vào tô nước sốt đã chuẩn bị sẵn và xóc đều cho sốt phủ hết các miếng gà. Hành lá có thể rắc lên khi bày gà ra đĩa hoặc trộn cùng với gà và sốt ở bước này thì hành sẽ chín nhờ nhiệt ở gà luôn không còn hăng. Bày gà đã trộn ra tô và rắc hạt điều/lạc rang lên trên và thưởng thức ngay khi còn nóng.

Thành quả cực hấp dẫn cho gia đình thưởng thức

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/canh-ga-sot-mat-ong-mon-ngon-cuoi-tuan-cho-gia-dinh-cong-thuc-ngon-nhu-ngoai-cua-hang-172221126203514982.htm